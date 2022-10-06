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即市新聞

06/10/2022 19:30

《日入而息》基金公會倡檢討強積金投資框架，市建局項目收７標書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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市建局榮光街╱崇安街發展項目收到７份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱有信心香港與其他大灣區城市互補互助；李家超籲市民盡早接種流感疫苗　　　　　　
梁鳳儀稱倡持牌機構以合規科技加強打擊洗錢能力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投資基金公會倡檢討強積金框架，擴闊可投資資產類別　　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金局表示凱施餅店拖欠８月強積金供款共７６萬元涉５８０名員工；凱施餅店表示本周內發放
員工欠薪，將與員工加強溝通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港大料第三季重拾增長０﹒７％，全年仍收縮０﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指「安心出行」仍有效用，政府暫無意取消　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增４３１８宗確診，再多６名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國全年ＧＤＰ保５﹒５％甚難，機構悲觀預測約３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收７５點報１８０１２，科指低收２４點報３６６０
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　英鎊不容易重上１﹒１５阻力　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９９７５╱７９，日圓最新報１４４﹒７２╱７５
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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恒生銀行（０００１１）宣派第三次中期股息每股０﹒７元　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　傳匯控（００００５）聘請瑞信高層負責亞洲併購業務　　　　　　　　　　　　　　
　　信置（０００８３）《可持續發展願景２０３０》增１５目標，減碳應對氣候變化　　
　　筆克（００７５２）與Ｆｏｕｎｄｅｒｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ於亞洲培育創新科技初創　
　　友和（０２３４７）股價隨市場波動正常，斥數百萬元進駐銅鑼灣　　　　　　　　　
　　捷心隆（０２１１５）中標無塵室牆壁及天花板系統產品合約，涉５９６０萬元人民幣
　　法庭命令桑德國際向投資者購入股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　保利置業（００１１９）首９個月合同銷售額按年跌２６％　
　　中國電力（０２３８０）收購可再生能源資產已完成首批交割
　　建發國際（０１９０８）首９個月銷售額按年跌近２７％　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　金山軟件（０３８８８）擬撥備最多６５億元人民幣，料首九月錄重大虧損
　　賽伯樂國際（０１０２０）附屬訂立貸款協議，授出３６４０萬元貸款　　
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　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　安聯集團正在中國建立在岸基金管理業務　　　　　　　　
　　梁振英稱大灣區融合為香港及其他城市帶來巨大機遇　　　
　　中國全年ＧＤＰ保５﹒５％甚難，機構悲觀預測約３％　　
　　動態清零付代價，中國經濟需重振，外企遷出要力挽　　　
　　深圳初創企擬向華為提供晶片，美商務部關注　　　　　　
　　螞蟻旗下四公司被撤上海高新技術企業資格後未再申請　　
　　中國１０月大豆到貨或創兩年半低，豆粕緊張助漲豬價　　
　　內地國慶假期旅客返程，內蒙古嚴防疫情通過鐵路傳播　　
　　江西縣城花式賣樓，中介每賣出一套房獎１０００元人民幣
　　據報福士擬向中國軟件生產合資公司投資７０億元人民幣　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒６６％，鴻海與美電動車初創公司簽合作
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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港府強烈反對美國涉港報告具誤導性及偏頗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
湯家驊稱立法處理虛假訊息流傳刻不容緩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱有信心香港與其他大灣區城市互補互助；李家超籲市民盡早接種流感疫苗　　　　　　
梁鳳儀稱倡持牌機構以合規科技加強打擊洗錢能力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊潤雄祝賀梁朝偉榮獲亞洲電影人獎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
退休男涉前年網上煽惑傷害林鄭，獲准保釋下月再訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫玉菡稱被欠薪員工可尋求勞工處協助，保就業屬一次性特殊安排　　　　　　　　　　　　　
楊潤雄稱善用香港中外文化薈萃特質，加強對外交流說好中國故事　　　　　　　　　　　　　
市建局榮光街╱崇安街發展項目收到７份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳家強冀加快落實政策，讓虛擬銀行可服務大灣區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
因疫情回升９月ＰＭＩ跌至４８，本港半年來首度收縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投資基金公會倡檢討強積金框架，擴闊可投資資產類別　　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金評級：９月人均蝕１﹒８萬，首三季蝕５﹒６５萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　
東亞ＢＥＡ　ＧＯＡＬ新客戶３個月定存高達８﹒８厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
凱施餅店表示本周內發放員工欠薪，將與員工加強溝通　　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金局表示凱施餅店拖欠８月強積金供款共７６萬元涉５８０名員工；受疫情影響，僱主拖欠強
積金有上升趨勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
男子承認披露前女友個人資料，成「起底」刑事化後首宗定罪案件　　　　　　　　　　　　　
調查指亞太固定收益投資者將回報整合ＥＳＧ列首要目標　　　　　　　　　　　　　　　　　
港大料第三季重拾增長０﹒７％，全年仍收縮０﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
德保雪粒廠收地，新思維促政府跨部門支援設長遠安置政策　　　　　　　　　　　　　　　　
恒指公司夥Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｌｏｕｄ推動科技轉型及服務能力　　　　　　　　　　　　　　
戴德梁行表示第三季寫字樓待租率創１８年高，明年租金低位徘徊　　　　　　　　　　　　　
金管局及銀行界支持推行「防騙視伏器」以打擊詐騙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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Ｕｂｅｒ前安全主管隱瞞數據洩露，被裁定罪名成立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外媒表示美國計劃令台灣變龐大武器庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
列根號航母擔任主力，美日韓再度聯演應對北韓導彈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
泰國前警員幼兒中心殺３２人後殺家人再自轟亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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中美交惡導致波音錯失訂單，中國訂單左右飛機市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
倫敦金屬交易所不再接受俄羅斯ＵＭＭＣ的金屬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全球外匯存底今年縮水１萬億美元，歷來降幅最大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富國銀行表示大型期權交易推動標普５００指數上漲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國人口調查指６５％成年人面對通脹壓力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國按揭利率不斷上漲，創造難以負擔的一手市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國散戶看淡股市前景，短倉數量較去年大增六成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國兩年期固定按揭利率自０８年底以來首度升破６厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
通脹繼續飆升，波蘭出人意料地保持利率不變　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
垃圾債券發行人須為知名企業並給予超高利息才有市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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外電表示法興過去數周削減約８千萬美元中國風險敞口　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國貿易逆差連降五月至逾年低，惟美中貿易逆差擴大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增４３１８宗確診，再多６名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多個流動採樣站常規化，為特定高風險人士設綠色通道　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳國基稱持即將失效「免針紙」市民可預約普通科門診諮詢　　　　　　　　　　　　　　　　
ＨＫＡＯＡ表示國泰面臨空前人員短缺，令票價居高不下　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳二十大後內地放寬入境，惟香港或無特殊待遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國確診急增至１１８８宗，海南海口全市靜態管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣增４﹒６萬宗本土新冠病例，多５７人死亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大灣區發展專員袁民忠快測陽性，正接受隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府今起放寬社交距離措施，食肆每枱人數增至１２人　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旅發局料「０＋０」後旅客難Ｖ形反彈，將斥１億推廣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林健鋒稱內地與香港檢疫「零隔離」現時看似奢望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海南海口今早起實行全域靜態管理，公共交通停運　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海洋公園冀盡快推行「０＋０」方案及全面通關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指「安心出行」仍有效用，政府暫無意取消　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指立會議員吳傑莊確診，正居家隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良倡設指定診所處理免針紙申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本認可科興、國藥及康希諾疫苗，入境免篩查及隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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