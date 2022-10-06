《日入而息》基金公會倡檢討強積金投資框架，市建局項目收７標書

《今天重點》

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市建局榮光街╱崇安街發展項目收到７份標書

李家超稱有信心香港與其他大灣區城市互補互助；李家超籲市民盡早接種流感疫苗

梁鳳儀稱倡持牌機構以合規科技加強打擊洗錢能力

投資基金公會倡檢討強積金框架，擴闊可投資資產類別

積金局表示凱施餅店拖欠８月強積金供款共７６萬元涉５８０名員工；凱施餅店表示本周內發放

員工欠薪，將與員工加強溝通

港大料第三季重拾增長０﹒７％，全年仍收縮０﹒６％

消息指「安心出行」仍有效用，政府暫無意取消

本港新增４３１８宗確診，再多６名患者離世

中國全年ＧＤＰ保５﹒５％甚難，機構悲觀預測約３％

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《即日市況》

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恒指全日低收７５點報１８０１２，科指低收２４點報３６６０

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《美元匯價》

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英鎊不容易重上１﹒１５阻力

歐元最新報０﹒９９７５╱７９，日圓最新報１４４﹒７２╱７５

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《公司業績》

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恒生銀行（０００１１）宣派第三次中期股息每股０﹒７元

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《公司資訊》

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傳匯控（００００５）聘請瑞信高層負責亞洲併購業務

信置（０００８３）《可持續發展願景２０３０》增１５目標，減碳應對氣候變化

筆克（００７５２）與Ｆｏｕｎｄｅｒｓ Ｆａｃｔｏｒｙ於亞洲培育創新科技初創

友和（０２３４７）股價隨市場波動正常，斥數百萬元進駐銅鑼灣

捷心隆（０２１１５）中標無塵室牆壁及天花板系統產品合約，涉５９６０萬元人民幣

法庭命令桑德國際向投資者購入股份

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《國企紅籌》

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保利置業（００１１９）首９個月合同銷售額按年跌２６％

中國電力（０２３８０）收購可再生能源資產已完成首批交割

建發國際（０１９０８）首９個月銷售額按年跌近２７％

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《神州民企》

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金山軟件（０３８８８）擬撥備最多６５億元人民幣，料首九月錄重大虧損

賽伯樂國際（０１０２０）附屬訂立貸款協議，授出３６４０萬元貸款

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《中國要聞》

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安聯集團正在中國建立在岸基金管理業務

梁振英稱大灣區融合為香港及其他城市帶來巨大機遇

中國全年ＧＤＰ保５﹒５％甚難，機構悲觀預測約３％

動態清零付代價，中國經濟需重振，外企遷出要力挽

深圳初創企擬向華為提供晶片，美商務部關注

螞蟻旗下四公司被撤上海高新技術企業資格後未再申請

中國１０月大豆到貨或創兩年半低，豆粕緊張助漲豬價

內地國慶假期旅客返程，內蒙古嚴防疫情通過鐵路傳播

江西縣城花式賣樓，中介每賣出一套房獎１０００元人民幣

據報福士擬向中國軟件生產合資公司投資７０億元人民幣

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６６％，鴻海與美電動車初創公司簽合作

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《其他消息》

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港府強烈反對美國涉港報告具誤導性及偏頗

湯家驊稱立法處理虛假訊息流傳刻不容緩

李家超稱有信心香港與其他大灣區城市互補互助；李家超籲市民盡早接種流感疫苗

梁鳳儀稱倡持牌機構以合規科技加強打擊洗錢能力

楊潤雄祝賀梁朝偉榮獲亞洲電影人獎

退休男涉前年網上煽惑傷害林鄭，獲准保釋下月再訊

孫玉菡稱被欠薪員工可尋求勞工處協助，保就業屬一次性特殊安排

楊潤雄稱善用香港中外文化薈萃特質，加強對外交流說好中國故事

市建局榮光街╱崇安街發展項目收到７份標書

陳家強冀加快落實政策，讓虛擬銀行可服務大灣區

因疫情回升９月ＰＭＩ跌至４８，本港半年來首度收縮

投資基金公會倡檢討強積金框架，擴闊可投資資產類別

積金評級：９月人均蝕１﹒８萬，首三季蝕５﹒６５萬元

東亞ＢＥＡ ＧＯＡＬ新客戶３個月定存高達８﹒８厘

凱施餅店表示本周內發放員工欠薪，將與員工加強溝通

積金局表示凱施餅店拖欠８月強積金供款共７６萬元涉５８０名員工；受疫情影響，僱主拖欠強

積金有上升趨勢

男子承認披露前女友個人資料，成「起底」刑事化後首宗定罪案件

調查指亞太固定收益投資者將回報整合ＥＳＧ列首要目標

港大料第三季重拾增長０﹒７％，全年仍收縮０﹒６％

德保雪粒廠收地，新思維促政府跨部門支援設長遠安置政策

恒指公司夥Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ推動科技轉型及服務能力

戴德梁行表示第三季寫字樓待租率創１８年高，明年租金低位徘徊

金管局及銀行界支持推行「防騙視伏器」以打擊詐騙

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《國際要聞》

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Ｕｂｅｒ前安全主管隱瞞數據洩露，被裁定罪名成立

外媒表示美國計劃令台灣變龐大武器庫

列根號航母擔任主力，美日韓再度聯演應對北韓導彈

泰國前警員幼兒中心殺３２人後殺家人再自轟亡

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《外圍經濟》

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中美交惡導致波音錯失訂單，中國訂單左右飛機市場

倫敦金屬交易所不再接受俄羅斯ＵＭＭＣ的金屬

全球外匯存底今年縮水１萬億美元，歷來降幅最大

富國銀行表示大型期權交易推動標普５００指數上漲

美國人口調查指６５％成年人面對通脹壓力

美國按揭利率不斷上漲，創造難以負擔的一手市場

美國散戶看淡股市前景，短倉數量較去年大增六成

英國兩年期固定按揭利率自０８年底以來首度升破６厘

通脹繼續飆升，波蘭出人意料地保持利率不變

垃圾債券發行人須為知名企業並給予超高利息才有市場

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《大國博弈》

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外電表示法興過去數周削減約８千萬美元中國風險敞口

美國貿易逆差連降五月至逾年低，惟美中貿易逆差擴大

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《新冠肺炎》

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本港新增４３１８宗確診，再多６名患者離世

多個流動採樣站常規化，為特定高風險人士設綠色通道

陳國基稱持即將失效「免針紙」市民可預約普通科門診諮詢

ＨＫＡＯＡ表示國泰面臨空前人員短缺，令票價居高不下

傳二十大後內地放寬入境，惟香港或無特殊待遇

全國確診急增至１１８８宗，海南海口全市靜態管理

台灣增４﹒６萬宗本土新冠病例，多５７人死亡

大灣區發展專員袁民忠快測陽性，正接受隔離

政府今起放寬社交距離措施，食肆每枱人數增至１２人

旅發局料「０＋０」後旅客難Ｖ形反彈，將斥１億推廣

林健鋒稱內地與香港檢疫「零隔離」現時看似奢望

海南海口今早起實行全域靜態管理，公共交通停運

海洋公園冀盡快推行「０＋０」方案及全面通關

消息指「安心出行」仍有效用，政府暫無意取消

消息指立會議員吳傑莊確診，正居家隔離

何栢良倡設指定診所處理免針紙申請

日本認可科興、國藥及康希諾疫苗，入境免篩查及隔離

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