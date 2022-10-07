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即市新聞

07/10/2022 08:08

《日出而作》美股連跌兩日，ＯＰＥＣ減產令油價上揚

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　２９９２６﹒９４　跌　－３４６﹒９３　－１﹒１５％
　　標普５００　　　　　３７４４﹒５２　跌　　－３８﹒７６　－１﹒０２％
　　納斯達克　　　　　１１０７３﹒３１　跌　　－７５﹒３３　－０﹒６８％
　　倫敦富時１００　　　６９９７﹒２７　跌　　－５５﹒３５　－０﹒７８％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２４７０﹒７８　跌　　－４６﹒４０　－０﹒３７％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　５９３６﹒４２　跌　　－４９﹒０４　－０﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４４﹒９５７０，歐元兌美元０﹒９７９５
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打集團（０２８８８）倫敦再回購２２０萬股，總值１﹒１億元　　
　　阜博集團（０３７３８）擬夥媒體商設合資公司，今早復牌　　　　　
　　康特隆（０１９１２）第三季度收入１９３４萬美元，同比跌６８％　
　　威華達（００６２２）主席兼非執董辭任，物色人選填補　　　　　　
　　路勁（０１０９８）８億元售深圳重建項目２０％予利基（０２４０）
　　中達集團（００１３９）８４００萬元購汕頭物業實益逾１１％股權　
　　大森控股（０１５８０）遭索還１６９萬元，否則提清盤呈請　　　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東正金融（０２７１８）要約人上海汽車持股逾８９％
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　勵時集團（０１３２７）執董施清泉辭任，李廷鋒接任　　　　　　　
　　都市麗人（０２２９８）股東ＦＲＧ持股少於１０％，提名非執董辭任
　　大唐集團（０２１１７）兩執董辭任，昨起生效　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　《中概股速遞》　
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美國就業數據料支持進一步加息，美匯指數重上１１２
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　　　　　　　　　　　《台海局勢》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台灣表示儲備關鍵物資應對大陸封鎖，惟短期脫勾不實際
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　上海連續兩日全員核酸，昨增２例社會面病例　　
　　北京昨增５例本土確診，分布朝陽、大興和昌平區
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　　　　　　　　　　　　　　　　《本港樓市》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　富瑞指港樓現「完
　　美風暴」，樓價續
　　向下　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》
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　　字節跳動擬斥巨資保增速，去年虧損擴大至７０億美元
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　　　　　　　　　　　　　　　《ＩＰＯ反應》　
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　　ＧＣ（０１４８９
　　）公開超購６﹒５
　　８倍一手中籤五成
　　健世科技（０９８
　　７７）公開超購５
　　２％，一手中籤率
　　５８％　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　內地國慶假期，滬
　　深股市休市，下周
　　一復市　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　

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