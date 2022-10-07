《日出而作》美股連跌兩日，ＯＰＥＣ減產令油價上揚

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ２９９２６﹒９４ 跌 －３４６﹒９３ －１﹒１５％
標普５００ ３７４４﹒５２ 跌 －３８﹒７６ －１﹒０２％
納斯達克 １１０７３﹒３１ 跌 －７５﹒３３ －０﹒６８％
倫敦富時１００ ６９９７﹒２７ 跌 －５５﹒３５ －０﹒７８％
法蘭克福ＤＡＸ １２４７０﹒７８ 跌 －４６﹒４０ －０﹒３７％
巴黎ＣＡＣ ４０ ５９３６﹒４２ 跌 －４９﹒０４ －０﹒８２％
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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４４﹒９５７０，歐元兌美元０﹒９７９５
《公司資訊》
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渣打集團（０２８８８）倫敦再回購２２０萬股，總值１﹒１億元
阜博集團（０３７３８）擬夥媒體商設合資公司，今早復牌
康特隆（０１９１２）第三季度收入１９３４萬美元，同比跌６８％
威華達（００６２２）主席兼非執董辭任，物色人選填補
路勁（０１０９８）８億元售深圳重建項目２０％予利基（０２４０）
中達集團（００１３９）８４００萬元購汕頭物業實益逾１１％股權
大森控股（０１５８０）遭索還１６９萬元，否則提清盤呈請
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《國企紅籌》
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東正金融（０２７１８）要約人上海汽車持股逾８９％
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《神州民企》
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勵時集團（０１３２７）執董施清泉辭任，李廷鋒接任
都市麗人（０２２９８）股東ＦＲＧ持股少於１０％，提名非執董辭任
大唐集團（０２１１７）兩執董辭任，昨起生效
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《匯市走勢》
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美國就業數據料支持進一步加息，美匯指數重上１１２
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《台海局勢》
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台灣表示儲備關鍵物資應對大陸封鎖，惟短期脫勾不實際
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《新冠肺炎》
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上海連續兩日全員核酸，昨增２例社會面病例
北京昨增５例本土確診，分布朝陽、大興和昌平區
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《本港樓市》
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富瑞指港樓現「完
美風暴」，樓價續
向下
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《中國要聞》
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字節跳動擬斥巨資保增速，去年虧損擴大至７０億美元
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《ＩＰＯ反應》
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ＧＣ（０１４８９
）公開超購６﹒５
８倍一手中籤五成
健世科技（０９８
７７）公開超購５
２％，一手中籤率
５８％
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《其他消息》
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內地國慶假期，滬
深股市休市，下周
一復市
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