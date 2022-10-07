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07/10/2022 07:50

《華爾街內望》投資者等待非農就業數據，道指再度失守３萬點關口

　　《經濟通通訊社７日專訊》投資者等待非農就業數據，以判斷聯儲局貨幣政策走向，美股周
四（６日）續走低，道指再度失守３萬點關口。
　　道指連續第２個交易日下滑，跌３４６﹒９３點，或１﹒１５％，收２９９２６﹒９４點。
納指跌７５﹒３３點，或０﹒６８％，收１１０７３﹒３１點。標普５００跌３８﹒７６點，或
１﹒０２％，收３７４４﹒５２點。科技股普遍下挫，美國晶片大廠ＡＭＤ因ＰＣ市場需求疲軟
，估計第三季銷售額僅達５６億美元，遠低於此前預測的６７億美元，盤後股價下跌４％。
　　市場分析指，投資者等待非農就業報告，如數據高於市場預期，就會支撐聯儲局繼續推行鷹
派加息政策，並可能導致經濟衰退。經濟表現持續低迷，可能要到明年下半年才有起色，投資者
信心脆弱，因此本周初的美股反彈難以持久。
　　聯儲局高層亦繼續重申鷹派立場，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里（Ｎｅｅｌ　
Ｋａｓｈｋａｒｉ）表示，聯儲局尚未完成降低通脹任務，距離停止加息仍有很長的一段路要走
。克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Ｌｏｒｅｔｔａ　Ｍｅｓｔｅｒ）也主張持續加息。（ｊｆ）

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