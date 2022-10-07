《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶須於收市前發力再攻

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

４２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。如果港股真的已經展開新升浪，於市況大幅急升

後，回落調整的幅度不應大；一般而言，不會顯著大於前升浪幅度的一半。另一方面，於其後的

交易日內，應升多跌少，維持向好的升降韻律。當然，以陽燭和陰燭多少作參考的陰陽韻律亦屬

重要。昨天（６日）港股已經回跌了一個交易日，今天（７日）即使走勢先行向淡，亦應很快便

回升。

換言之，好友大戶須於收市前發力再攻，令淡友知難而退。本欄已經開始中線分批入市補貨

，原因為港股短期形勢已告轉好；若大市有力繼續揚升，相信連中期形勢亦會跟隨轉好。當然，

為審慎起見，現階段大家只宜先作短線投機；注碼方面，可按形勢逐步加大。至於中長線投機，

則暫時只宜依照ＷＢＲ分析結果指示，伺機將實際持貨量上調。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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