《盤前攻略》道指再度失守三萬大關，港股料低開逾２００點

《經濟通通訊社７日專訊》市場觀望非農就業數據，美股隔晚震盪走低。三大指數收市全數

下跌，當中道指跌逾３４０點，連跌兩日兼再度失守３００００大關。

中概股方面，汽車股沽壓甚大。理想（ＬＩ）急插１２﹒３４％，收報２０﹒９５美元；蔚

來（ＮＩＯ）挫７﹒９２％，收報１４﹒７７美元，兩者均錄得三個月以來的收市新低；小鵬

（ＸＰＥＶ）則跌３﹒９２％。科技股亦見血。萬國數據（ＧＤＳ）跌４﹒３９％；嗶哩嗶哩

（ＢＩＬＩ）跌４％；京東（ＪＤ）跌２﹒４９％。

反映中概股表現的金龍中國指數跌１８２點或２﹒８％，收報６３４１。



＊匯控ＡＤＲ較港股低近２％＊



恒指夜期跌９７點或０﹒５４％，收報１７８９８。

港股ＡＤＲ比例指數低１９２點或１﹒０８％，收報１７８１９。小米（０１８１０）

ＡＤＲ較港股低１﹒８６％，折合約９﹒２２港元；匯控（００００５）ＡＤＲ較港股低

１﹒９４％，折合約４１﹒４３港元；友邦（０１２８９）ＡＤＲ較港股低１﹒３％，折合約

６９﹒１４港元；長和（００００１）ＡＤＲ較港股低１﹒６４％，折合約４４﹒５１港元。

有「黑期」之稱的新加坡Ｈ５０指數跌２１６或１﹒２％，報１７７９１，今日港股料低開

逾２００點。



＊攜程現階段宜先食胡＊



近日有消息指「二十大」後內地將放寬入境檢疫措施，且料會對香港及外國同步放寬。旅遊

相關概念股上日逆市上升，當中攜程（０９９６１）漲４﹒５１％，收報２４０﹒８元。

攜程對上三個交易日累計升逾１２％，上日收市價與６月２８日高位２４７﹒４元相差不遠

，而隔晚攜程在美股跌２﹒５８％，持貨者今日宜先食胡；無貨者則待股價回至１０天線約

２１７元附近吸納。（ｅｒ）

