《窩輪匯智－劉嘉輝》黃金周港股反彈過千點，輪證靈活變陣

《窩輪匯智》上星期筆者提到投資者切忌「一本通書睇到老」，要時不時因應市況變動去調

整輪證策略。本周內地黃金周假期Ａ股休市，恒指周三（５日）急升過千點之後走勢反覆，個別

如汽車及內房股調整顯著，疫情相關如部份內需及澳門等個股則能逆市造好。下周北水回歸，加

上月中內地二十大會議召開，相關的輪證策略又該如何調整？

首先，大家不妨先鎖定市場焦點主題。有大行發表報告，預期二十大後中央會重新聚焦經濟

發展，預計有機會延續「雙循環」等大政策方針，預期明年經濟增長超過５％水平。下周經濟數

據方面，內地將會公布官方服務業採購經理人指數、工業產出、進出口以及通脹等數字。外圍方

面，美國將會公布公開市場委員會會議記錄，消費物價以及石油庫存等報告。

本周Ａ股休市，但Ａ股相關的ＥＴＦ照常交易，並跟隨港股有所回升，別是周三大升市當中

，Ａ５０基金表現強勢，南中Ａ５０（０２８２２）一度最多抽升７％突破１４元水平，成功重

上１０天及２０天線，周五收報１３﹒６９元。

恒指方面，一度抽升重上１８０００點關口，其後反覆回落至近１０天線位置，留意

１７６００點能否成為支持，２０天及５０天線分別於１８２００點及１９２００點。過去一周

輪證資金流，明顯以恒指淡證為主，五日合計約１﹒２億元。

經過本周一輪波動，大市重心已上移約千點，輪證策略亦不妨同步作調整，若手持的認購證

已變得貼價甚至價內，續看好可考慮換馬至較遠行使價選擇，以套取部分利潤。而相反，仍部署

認沽證的話，就要檢視行使價會否變得太遠及年期太短，再作調倉準備。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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