《缸邊隨筆－石鏡泉》今晚就業數據

《缸邊隨筆》今晚美公布９月非農職位數據，投資者關注該數據會否轉差，使美儲局有放緩

加息的空間。初步看沒有，基於甚麼而來這結論？是基於已公布的小非農ＡＤＰ數據。



非農就業數據是由美勞工部統計及發布，基本分兩部分。一部分是失業率，是機構致電一定

數量的家庭，問他們這個月有無工做。如無，是否想搵工，如不想，就當此被調查者，是不在勞

動人口，不理了。如被調查者謂想搵工，但搵不到，此人就當是失業者。



過去Ｎ年不少勞工寧可不打工，光領失業救濟。但近年將失業救濟期一般縮短至１３周，至

第１４周，該失業者一就紮炮，一就起碼要去搵工。所以近年來，出來找工做的「前失業」者就

多了，而新增職位增長就火了。



小非農８月新增職位走勢，小非農９月新增職位走勢，明顯地是上升勢頭持續。一直以來，

小非農在這方面的數據是較美勞工部所公布的數據較保守。是小非農數據正確，還是美勞工部正

確，不用理。反正今時小非農的職位增長數據仍升，則理論上，美勞工部今晚公布的新增職位數

，也會升，只在升多升少。



＊薪酬上升趨勢漸緩＊



另個值得注意的是薪金增長，有工做，可能薪金只能餬口，但無乜消費，這樣通脹升極有限

。小非農的報告自今年８月起是增加了項對薪酬的調查，結果。可以見到薪酬上升趨勢漸見平緩

。



８月和９月的薪酬增幅對比，見到９月時，無轉職者，薪酬由８月的年增７﹒６％（後上修

訂至７﹒７％），到９月就增了些至年增７﹒８％，這肯定是不利通脹回下。不過如是轉工者，

則８月的轉工者薪金仍可年增１６﹒１％。但９月時，薪金就下降至年增１５﹒７％，這個減縮

可能反映新的工作工薪是下調了，而且下調不少。這會否是反映僱主多了籌碼，不愁請不到人，

而可以壓低工資？



這些猜測暫未知正確否，因為這個小非農的數據是新的，只在８月起用，數據未夠多。要有

多幾個月數據，才可清楚。



假如今晚公布的新增職位仍有相當增幅，而薪金亦有一定增長時，則美儲局仍可做鷹，而股

債將無乜運行了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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