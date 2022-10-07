渣打集團（０２８８８）倫敦再回購２２０萬股，總值１﹒１億元

《經濟通通訊社７日專訊》渣打集團（０２８８８）昨日在倫敦證交所再回購２２０萬股，

每股作價５﹒６８６０至５﹒９１８０英鎊，總值約１２６９﹒８萬英鎊（約１﹒１１億港元）

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渣打８月１日公布由當日起至１０月３１日展開新一輪５億美元股份回購計劃，回購的股份

將予註銷。渣打暫累計回購約７１１３﹒５萬股。（ｍｈ）

