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07/10/2022 09:25

恒指低開１６０點報１７８５１，科指跌５１點報３６０８

　　《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數開報１７８５１，跌１６０點或０﹒８９％，主板成交
１２﹒３９億元。恒生中國企業指數報６１２９，跌５６點或０﹒９１％。恒生科技指數報
３６０８，跌５１點或１﹒４２％。

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