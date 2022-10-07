恒指低開１６０點報１７８５１，科指跌５１點報３６０８

《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數開報１７８５１，跌１６０點或０﹒８９％，主板成交

１２﹒３９億元。恒生中國企業指數報６１２９，跌５６點或０﹒９１％。恒生科技指數報

３６０８，跌５１點或１﹒４２％。

