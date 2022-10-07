《盤後部署》恒指本周報升，終止五周連跌，惟１８４００阻力仍大

《經濟通通訊社７日專訊》港股今日走勢偏弱。恒指低開１６０點，報１７８５１。早市大

部分時間窄幅上落，直至尾段一小時開始持續向下。半日跌２０２點，報１７８０９。午市初段

曾跌逾２９０點至１７７１７，最終以貼近全日最低位收市。

恒指收報１７７４０，跌２７２點或跌１﹒５１％，主板成交５７０億元。國企指數報

６０７４，跌１１０點或跌１﹒７９％。恒生科技指數報３５３９，跌１２０點或跌３﹒３０％

。

今日大市成交額只有５７０億元，較上日減少５４﹒９６億元。市場正觀望今日美國公布的

９月份就業數據，投資者入市態度較謹慎，加上汽車股、內房股等板塊續弱，難以推升港股。

雖然恒指本周已終止過去五個星期的跌勢，全星期升５１８點或３％，但港股下周初的走勢

，仍要視乎美國就業數據能否符合市場期望。即使北水即將重開，港股相信不會有太大反彈空間

，並估計在１８４００水平出現阻力。



＊潤泥反覆下跌宜離場＊



潤泥（０１３１３）發盈警，預期截至９月３０日止９個月盈利將較去年同期顯著減少。集

團指，純利下降主要原因為水泥產品單位銷售成本較去年同期上升，產品銷售量較去年同期下降

。潤泥今日挫９﹒５１％，收報３﹒７１元。

潤泥年內飽受內房問題困擾，「斷供爛尾樓」事件嚴重影響民眾購樓意欲，新樓又未能按時

交付，潤泥發盈警亦不太意外。另外，市場已預期今年潤泥盈利會大幅倒退，畢竟樓房供求未恢

復穩定，即使目前潤泥股息率達１０﹒９厘，惟股價仍處於弱勢，現時買入有賺息蝕價風險。

在日線圖上，潤泥自２０２０年９月高位１１﹒１９元回落，走勢反覆向下。今年２月及４

月兩度挑戰２５０天平均線均遇阻力，５月至今更受制於５０天線，即使９月３０日跌至

３﹒４１元後回升，但升至２０天線附近已見阻力。由於股價已跌穿多條主要移動平均線，並仍

處於下降軌，估計走勢維持反覆向下，持貨者應盡快離場。（ｅｒ）

