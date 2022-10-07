【外圍經濟】馬斯克擬恢復購買推特，特斯拉股價受壓

《經濟通通訊社７日專訊》全球首富馬斯克本周初傳出擬按最初確定的每股５４﹒２０美元

價格，完成對推特的收購交易，以免繼續在法庭上陷入紛爭。有關消息令他旗下的特斯拉電動車

股價受壓。

在傳出馬斯克有意恢復收購推特後的２天時間，特斯拉股價下跌１﹒８％，周四（６日）再

跌１﹒１％。自今年４月４日該終收購案最初曝光以來，特斯拉股價已累積下挫３４％。而馬斯

克為收購推特，年內已出售價值１５０億美元的特斯拉股票。

據外電報道，截至８月９日，馬斯克仍擁有４﹒６５億特斯拉股份，按周四的市值計算為

１１００億美元。但市場人士指出，馬斯克購買推特的舉動，仍會為投資者帶來出售特斯拉股的

壓力。

美國證券交易委員會的文件顯示，馬斯克周一（３日）在致推特的信函中作出了恢復收購的

提議。推特股價復牌後一度上漲２３％。

馬斯克曾在７月正式提出撤回對推特的收購，對此推特在特拉華州法院向其提出訴訟，要求

他繼續履行收購協議。庭審定於本月１７日開始。推特公司稱，馬斯克其實是認為收購交易在經

濟上不划算，所以才以僵屍帳號為借口試圖退出交易。

目前，特拉華州法官已經暫停了有關訴訟，要求雙方在本月２８日１７時前完成交易，否則

就會在１１月確定審判日期。分析指，推特認定馬斯克只是採取推延策略，因此仍不排除訴諸法

庭，確保達成交易。（ｊｆ）

