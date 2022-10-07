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07/10/2022 11:41

【外圍經濟】秘魯加息至２０年新高，阿根廷通脹年底料達１００％

　　《經濟通通訊社７日專訊》拉丁美洲國家通脹持續高企，秘魯央行周四（６日）決定連續第
１５個月加息，將基準利率上調２５個基點至７厘，是該國２０年來最高水平。
　　秘魯去年經濟增長達到１３％，今年增幅預計只有２﹒８％，但通脹高達８﹒５％。另一方
面，經濟學家預測阿根廷在１２月的通脹率將達到１００％，該國現時通脹率已達７９％。
（ｊｆ）

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