【外圍經濟】秘魯加息至２０年新高，阿根廷通脹年底料達１００％

《經濟通通訊社７日專訊》拉丁美洲國家通脹持續高企，秘魯央行周四（６日）決定連續第

１５個月加息，將基準利率上調２５個基點至７厘，是該國２０年來最高水平。

秘魯去年經濟增長達到１３％，今年增幅預計只有２﹒８％，但通脹高達８﹒５％。另一方

面，經濟學家預測阿根廷在１２月的通脹率將達到１００％，該國現時通脹率已達７９％。

（ｊｆ）

