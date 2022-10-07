《台股攻略－黃振宇》美聯儲重申加息立場，台股回吐近２００點

《台股攻略》隨著美聯儲再度重申強勢加息立場，台股今日（７日）隨美股走跌，電子權值

股普遍下跌，拖累大市跌１８９點，收１３７０２點，成交金額為新台幣１６１０﹒４１億元，

但本周仍升２７７點。

電子股普遍回吐，台積電收新台幣４３８元，跌２﹒９％；聯電收新台幣３８﹒０５元，跌

２﹒３％；聯發科收新台幣５６６ 元，跌３﹒６％；鴻海收新台幣１０７﹒５元，無起跌；欣

興、國巨及友達均跌超過２％。傳統產業股方面，航空雙雄的長榮航收新台幣２９﹒１５元，升

１﹒９％； 華航收新台幣２０﹒３５元，升１﹒２％。貨運三雄的陽明收新台幣６５﹒１元，

升０﹒２％；長榮收新台幣１５５﹒５元，無起跌；萬海收新台幣７３﹒２元，跌０﹒５％。玻

璃股的台玻升１﹒３％，中釉升０﹒８％。戶外機能服大廠光隆受惠成衣出貨強勁帶動，前９個

月收入達新台幣８１﹒５３億元，超越２０２１年全年新台幣８０﹒６１億元，其股價升

０﹒４％。

下周一（１０日）為台灣假期，市場轉向觀望心態，大市顯著受壓，個股輪動速度加快，投

資者宜分注投資，減低遇上大市下跌風險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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