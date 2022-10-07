《窩輪豪情－梁業豪》恒指升上１８２９９，殺恒指熊證？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、必需

性消費業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為農

夫山泉（０９６３３）、百威亞太（０１８７６）與周大福（０１９２９），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份

，則宜首選理想汽車（０２０１５）、翰森製藥（０３６９２）與蔚來（０９８６６）。

恒指牛證街貨量現位於１７４００－１７４９９，觀乎本周三（５日）港股強勁的升勢，被

強制性收回的機會下降。須注意者，為昨天（６日）該區域的總街貨量大增，涉及對沖用的恒指

期貨好倉急增８２５張，達１３０８張，證明看好短期後市的職業炒家於部署上變得進取，選擇

了一些收回價較高的恒指牛證圖利。另一方面，恒指熊證街貨量現位於１８２００－１８２９９

，涉及對沖用的恒指期貨淡倉９４５張。客觀而言，牛熊證發行商往上殺倉與往下殺倉的可能性

皆存在，但以前者較大，因投資氣候已開始轉好。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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