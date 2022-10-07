【虛幣世界】油價再升美股連跌，加密貨幣小幅高走

《經濟通通訊社７日專訊》隨著ＯＰＥＣ減產刺激油價上揚，美股下挫且道指再失守三萬點

關口，而加密貨幣則輕微上揚，其中ＣｏｉｎＤｅｓｋ 市場指數（ＣＭＩ）上漲 ０﹒３２％

。目前漲幅最大的加密資產是壽司幣（ＳＵＳＨＩ），上漲１５％，ＰＹＲ上漲１２﹒１５％；

而跌幅較為顯著是ＮＭＲ和ＣＥＬ，分別下降１２﹒３％和７﹒８％。

穩定幣發行人ＭａｋｅｒＤＡＯ 將向美國國債、公司債券投資 ５ 億美元，而管理

ＭａｋｅｒＤＡＯ 穩定幣ＤＡＩ的社區是去中心化的，但也有超額抵押，由存入其智能合約的

以太幣（ＥＴＨ）支持。 分析指此舉是ＭａｋｅｒＤＡＯ使其資產負債表多樣化，並使其穩定

幣更加穩定的一種方式。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９９７６﹒５１元（美元．下同），升０﹒０８％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３５５﹒７１元，升０﹒２７％；艾達幣報

０﹒４２７９元，跌０﹒２１％；瑞波幣報０﹒４９０８元，跌０﹒５３％。（ｕｌ）



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