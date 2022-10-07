《談國論企－黎偉成》製造業少賺而增投顯俏看前景

《談國論企》中國的全國固定資產投資（不含農戶），於２０２２年１－８月份的名義增長

幅度，由１－７月份的明顯放緩轉輕微擴大增速，未為全國規模以上工業企業整體利潤總額於１

－８月份與１－７月份同比皆輕微下跌的影響，特別是製造業的固投更維持於１０％的雙位數增

長，表現遠較預期理想。國家大力推動投資帶消費增就業等作為擴大有效需求的政策和措施，有

助抵銷出口訂單縮減之壓，是為製造業企業基本俏看業務業績前景之因。



＊專用通用設備電器機械等設備製造業固投快增＊



來自中國海關總署所發布的最新資料，全國固定資產投資（不含農戶）（簡稱「固投」．下

同），於２０２２年１－８月份的名義同比增長達５﹒８％，比１－７月份的５﹒７％升幅多增

０﹒１個百分點，不僅初步止住年內下行趨勢，相比於２０２１年同期所升７﹒７％少升２個百

分點，有相當不錯的啟示：（甲）在疫情衝擊不輕底下，製造業難得保持較強力固投。新冠肺疫

疫情在２０２２年的嚴重程度雖不及上年惡劣，但從２月份開始散發多發，至今尚未有明確止住

的態勢；與２０２１年由２及３月肆虐，到４月份開始受控和復工復產而６月份基本恢復比較，

足顯今年疫情漫長和對經濟社會的負面影響比上年更甚。

另一個不可忽視的問題，為（乙）美國、歐洲等地的經濟近期漸步衰退和需求不振劣境，使

中國的製造業於２０２２年下半年出現不斷萎縮趨向，而全國規模以上工業企業於２０２２年１

－８月份整體利潤總額與１－７月份的同比皆出現輕微下跌，故製造業企業的固投仍然能夠保持

較快速的增長，是十分難能可貴的現象。

再集中看製造業的固投情況，於２０２２年１－８月份的同比增長１０％，即使較２０２１

年同期的１４﹒８％升幅少增４﹒８個百分點，但這在境內境疫情散發多發凡多個月和出口新訂

單收縮的雙重夾擊底下，算是很良好的表現，特別是（一）高增值和高技術的製造行業，固投相

當積極，特別是國家力促的裝備製造業如（１）通用設備製造業，於２０２２年１－８月份的固

投同比增長１６﹒９％，較２０２１年前８個月的１３﹒９％升幅多增整整３個百分點，而該行

業期內的實現利潤總額同比卻減少１０﹒３％；（２）專用設備製造業２０２２年１－８月份的

固投同比增長１５％，較上年同期多增５﹒７個百分點，期內實現利潤總額同比則下跌１﹒８％

。此兩大行業是在少賺情況下增投。

而（３）電氣機械及器材製造業固投期內大增３８﹒４％，比上年的升幅多增１１﹒７個百

分點，當然與此一行業的實現利潤同比增加２０﹒９％有重要關係。

三大設備製造業積極作出固投，乃因資本密集或高技術的產品外銷，於２０２２年前８個月

仍保持穩定較快的增長態勢，如機電產品的出口，於１－８月份累計達８﹒７５萬億元同比增長

９﹒８％，於整體進出口額度佔比５６﹒５％。

餘者為（４）計算機、通信及其他電子設備製造業，於２０２２年１－８月增加固投

１８﹒７％、（５）汽車製造業增１２﹒９％、（６）鐵路船舶航空航天和其他相關製造業由跌

轉升９﹒５％等，都屬俏看前景的良性情況。



＊農副食品加工食品製造業紡織品；固投亦積極＊



同樣重要的，有（二）與居民生活有密切關係的民生行業，固投亦相對積極，如農副食品加

工業的固投，於（ｉ）２０２２年１－８月份累計之數同比增加１５﹒８％，即使造低於上年同

期所增的３０﹒６％，但這是在期內實現利潤減少７﹒９％情況底下的增投。（ｉｉ）食品製造

業增投１７％比上年同期多增７﹒６個百分點。（ｉｉｉ）紡織品製造業增投７﹒６％，而期內

少賺１４﹒１％。（ｉｖ）醫藥製造業增投１７﹒９％。

（三）原料及金屬加工製造業的固投，亦同樣積極，如化學原材料及化學製品製造業增投

１７﹒９％、金屬製品業增１２﹒７％、有色金屬冶煉及壓延加工業增１６﹒９％等，在現下的

內外經濟環境中肯定是十分理想的投資表現。

由是可見，國務院近期積極主動連續多番出台的提振經濟社會政策和相關措施，到點和倒位

的同時，更使包括製造業在內的各行各業對業務業績前景較快出現信心。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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