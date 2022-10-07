《異動股》潤泥（１３１３）跌逾９％，預期盈利較去年同期減少

《經濟通通訊社７日專訊》潤泥（０１３１３）現價跌９﹒５１％，報３﹒７１元，該股成

交約８６３萬股，涉資３２７１萬元。

華潤水泥公布，預期截至９月３０日止９個月盈利將較去年同期顯著減少。集團指，純利下

降主要原因為水泥產品單位銷售成本較去年同期上升，以產品銷售量較去年同期下降。

現時，恒生指數報１７７１９，跌２９２點或跌１﹒６２％，主板成交３６０﹒８１億元。

國企指數報６０６１，跌１２４點或跌２﹒０１％。恒生科技指數報３５３６，跌１２４點或跌

３﹒３９％。

即月期指新報１７７４３，跌２５２點，高水２３點。即月國指期貨報６０７３，跌１１２

點，高水１２點。即月科指期貨新報３５４２，跌１１７點，高水２３點。

上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交３２０５﹒７８億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤泥（０１３１３） ３﹒７１元 跌９﹒５１％

海螺水泥（００９１４） ２６﹒２元 跌４﹒２０％

中國天瑞水泥（０１２５２） ５﹒７２元 跌７﹒８９％

金隅集團（０２００９） ０﹒９４元 跌３﹒０９％

中國聯塑（０２１２８） ７﹒５２元 跌２﹒５９％

西部水泥（０２２３３） ０﹒７６元 跌５﹒００％

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（ｅｋ）

