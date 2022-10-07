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即市新聞

07/10/2022 13:43

《異動股》潤泥（１３１３）跌逾９％，預期盈利較去年同期減少

　　《經濟通通訊社７日專訊》潤泥（０１３１３）現價跌９﹒５１％，報３﹒７１元，該股成
交約８６３萬股，涉資３２７１萬元。
　　華潤水泥公布，預期截至９月３０日止９個月盈利將較去年同期顯著減少。集團指，純利下
降主要原因為水泥產品單位銷售成本較去年同期上升，以產品銷售量較去年同期下降。
　　現時，恒生指數報１７７１９，跌２９２點或跌１﹒６２％，主板成交３６０﹒８１億元。
國企指數報６０６１，跌１２４點或跌２﹒０１％。恒生科技指數報３５３６，跌１２４點或跌
３﹒３９％。
　　即月期指新報１７７４３，跌２５２點，高水２３點。即月國指期貨報６０７３，跌１１２
點，高水１２點。即月科指期貨新報３５４２，跌１１７點，高水２３點。
　　上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交３２０５﹒７８億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤泥（０１３１３）　　　　　３﹒７１元　跌９﹒５１％
　　海螺水泥（００９１４）　　　２６﹒２元　跌４﹒２０％
　　中國天瑞水泥（０１２５２）　５﹒７２元　跌７﹒８９％
　　金隅集團（０２００９）　　　０﹒９４元　跌３﹒０９％
　　中國聯塑（０２１２８）　　　７﹒５２元　跌２﹒５９％
　　西部水泥（０２２３３）　　　０﹒７６元　跌５﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｋ）

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