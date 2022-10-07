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07/10/2022 13:38

《異動股》內地多城鼓勵商品房團購，內房股仍跌，碧桂園挫１２％

　　《經濟通通訊社７日專訊》內房股午後擴大跌幅。碧桂園（０２００７）現價跌
１２﹒１７％，報１﹒６６元，該股成交約１﹒１１億股，涉資１﹒９５億元，盤中高見
１﹒８６元，最低見１﹒６６元；碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒０９％，報１１﹒５６元；
中海外（００６８８）跌３﹒７１％，報２０﹒７５元；旭輝控股集團（００８８４）跌
１３﹒８９％，報０﹒６２元。
　　據內媒報道，內地多個城市為樓市去庫存鼓勵商品房「團購」活動，鼓勵房地產商降價促銷
，當中有地方團購房價可優惠３０％，包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅
陵、湖北黃岡、吉林長春等超過２０個城市均有類似活動推出。
　　以廣西梧州市為例，在房地產開發企業自願的原則上，面向社會公眾組織開展團購優惠活動
，團購５套以上即可享受優惠。參加團購優惠活動的商品房優惠幅度不超過備案價格的３０％，
並報市住房城鄉建設局審批。鼓勵企業團購住房用於企業人才安置，購買２０套以上且５年內過
戶到企業職工名下的，在過戶過程中給予５０％地方留成交易稅費補貼。
　　現時，恒生指數報１７７２１，跌２９０點或跌１﹒６１％，主板成交３６０﹒５０億元。
國企指數報６０６１，跌１２３點或跌２﹒００％。恒生科技指數報３５３７，跌１２３點或跌
３﹒３７％。
　　即月期指新報１７７４４，跌２５１點，高水２２點。即月國指期貨報６０７３，跌１１２
點，高水１１點。即月科指期貨新報３５４２，跌１１７點，高水５點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　１﹒６６元　跌１２﹒１７％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１１﹒５６元　　跌５﹒０９％
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒７５元　　跌３﹒７１％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　０﹒６２元　跌１３﹒８９％
　　龍湖（００９６０）　　　　　２１﹒８５元　　跌８﹒９６％
　　潤地（０１１０９）　　　　　　３１﹒７元　　跌２﹒４６％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒８８元　　跌２﹒１１％
　　雅居樂（０３３８３）　　　　　１﹒９６元　　跌５﹒３１％
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒１２元　　跌３﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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