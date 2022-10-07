《異動股》內地多城鼓勵商品房團購，內房股仍跌，碧桂園挫１２％

《經濟通通訊社７日專訊》內房股午後擴大跌幅。碧桂園（０２００７）現價跌

１２﹒１７％，報１﹒６６元，該股成交約１﹒１１億股，涉資１﹒９５億元，盤中高見

１﹒８６元，最低見１﹒６６元；碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒０９％，報１１﹒５６元；

中海外（００６８８）跌３﹒７１％，報２０﹒７５元；旭輝控股集團（００８８４）跌

１３﹒８９％，報０﹒６２元。

據內媒報道，內地多個城市為樓市去庫存鼓勵商品房「團購」活動，鼓勵房地產商降價促銷

，當中有地方團購房價可優惠３０％，包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅

陵、湖北黃岡、吉林長春等超過２０個城市均有類似活動推出。

以廣西梧州市為例，在房地產開發企業自願的原則上，面向社會公眾組織開展團購優惠活動

，團購５套以上即可享受優惠。參加團購優惠活動的商品房優惠幅度不超過備案價格的３０％，

並報市住房城鄉建設局審批。鼓勵企業團購住房用於企業人才安置，購買２０套以上且５年內過

戶到企業職工名下的，在過戶過程中給予５０％地方留成交易稅費補貼。

現時，恒生指數報１７７２１，跌２９０點或跌１﹒６１％，主板成交３６０﹒５０億元。

國企指數報６０６１，跌１２３點或跌２﹒００％。恒生科技指數報３５３７，跌１２３點或跌

３﹒３７％。

即月期指新報１７７４４，跌２５１點，高水２２點。即月國指期貨報６０７３，跌１１２

點，高水１１點。即月科指期貨新報３５４２，跌１１７點，高水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） １﹒６６元 跌１２﹒１７％

碧桂園服務（０６０９８） １１﹒５６元 跌５﹒０９％

中海外（００６８８） ２０﹒７５元 跌３﹒７１％

旭輝控股集團（００８８４） ０﹒６２元 跌１３﹒８９％

龍湖（００９６０） ２１﹒８５元 跌８﹒９６％

潤地（０１１０９） ３１﹒７元 跌２﹒４６％

萬科企業（０２２０２） １４﹒８８元 跌２﹒１１％

雅居樂（０３３８３） １﹒９６元 跌５﹒３１％

綠城（０３９００） １５﹒１２元 跌３﹒４５％

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（ｅｒ）

