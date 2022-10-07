《外圍經濟》瑞信提最多３０億瑞郎回購債務，投行部門擬一拆三

《經濟通通訊社７日專訊》根據《彭博社》報道指，瑞士信貸集團（瑞信）提出「以不超過

約３０億瑞郎的現金回購某些ＯｐＣｏ優先債務證券」。

早前據知情人士透露，未來打算採取精品投銀模式的業務包括諮詢和交易撮合團隊及槓桿融

資部門。知情人士表示，瑞信有意於讓外部投資者持有部分股份，以提供資本並幫助為招聘和留

住人才提供資金。

知情人士稱，讓被分拆業務再度啟用「第一波士頓」這個名稱的相關商議也在推進。該項業

務大部分收入會來自美國。該行也在考慮其他選項，還在進行商議。

瑞信的投資銀行業務是執行長Ｕｌｒｉｃｈ Ｋｏｅｒｎｅｒ重組計劃的核心，此前該業務

錄得巨額虧損，並在其一些最大的醜聞事件中扮演了重要角色。該行正努力降低該業務相關的風

險和成本，同時保留至少部分收入以及為理財客戶提供服務的能力。



＊投行部門擬剝離證券產品及欲售資產＊



分拆交易撮合和承銷子公司實際上是把這個陷入困境的部門拆分成了三個部分，瑞信將保留

縮水版的交易部門，同時剝離其證券化產品部門和其他想要出售的資產。吸引外部投資者將有助

於解答其將如何為重大重組融資的問題，此類問題一直令其股價承壓，因為該公司希望避免在股

價接近歷史低點時發行股份。

另外，瑞信集團正在探索出售旗下酒店Ｍａｎｄａｒｉｎ Ｏｒｉｅｎｔａｌ

ＳａｖｏｙＺｕｒｉｃｈ。該行發言人Ｓｉｍｏｎｅ Ｍｅｉｅｒ表示，作為全球房地產戰略的

一部分，瑞信定期評估其地產投資組合，過程中，瑞信已決定啟動Ｈｏｔｅｌ Ｓａｖｏｙ大樓

的銷售程序。該行將仔細評估所有出價和潛在投資者，並適時披露相關決定。

因信息尚未公開而要求匿名的知情人士稱，瑞信在與一名顧問合作，徵求對該酒店的興趣。酒

店原名為Ｓａｖｏｙ Ｈｏｔｅｌ Ｂａｕｒ ｅｎ Ｖｉｌｌｅ，無法立即了解其估值。

該消息最早由瑞士金融博客Ｉｎｓｉｄｅ Ｐａｒａｄｅｐｌａｔｚ報道，報道並稱，酒店

約值４億瑞郎。（ｐｃ）



