《午市前瞻》專家指北水能載舟亦能覆舟，車股利好消息難持久

《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收報１７８０９，跌２０２點或１﹒１３％，主板

成交３１３﹒３９億元。恒生中國企業指數報６０８９，跌９６點或１﹒５６％。恒生科技指數

報３５５８，跌１０２點或２﹒８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及友邦

保險（０１２９９）；騰訊控股收報２７１元，跌６﹒８元或２﹒４５％，成交１３﹒２４億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８２﹒１５元，跌１元或１﹒２％，成交８﹒６６億元；友邦保險收報

７０﹒９５元，升０﹒９元或１﹒２８％，成交６﹒５１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及比亞迪股份（０１２１１）；比亞迪股份收報１９４﹒４元，跌１０﹒６

元或５﹒１７％，成交５﹒９６億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及理

想汽車（０２０１５）；理想汽車收報７９﹒３５元，跌１５﹒２５元或１６﹒１２％，成交

８﹒０２億元。



＊張智威：大市總成交創年內新低不利後市＊



恒指雖連續兩日企穩１８０００以上收市，但未能作進一步突破，今日隨即掉頭向下。信誠

證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，本周三（５日）大升逾千點，全日大市總成交亦

僅過千億元，昨日更萎縮至只有６２４億元，創下今年紀錄低位，反映後市偏弱，買賣雙方都無

心戀戰，向下尋底機會較大。北水將於下星期回歸，但張智威指「水能載舟亦能覆舟」，假期後

北水亦有可能趁升千點後沽貨，變相恒指有機會再試１７０００。



＊擔心比亞迪份額限制「蔚小理」＊



理想汽車（０２０１５）之前提早發布全新六座中大型ＳＵＶ理想Ｌ８以刺激低殘股價，高

盛亦發表報告表示看好理想優於同行，但隔晚理想美股（ＬＩ）大跌逾１２％，港股今早低開低

走，最多曾跌逾１７％。張智威指「蔚小理」近期股價低迷，因市場擔心比亞迪（０１２１１）

市佔過大會損害「蔚小理」銷售能力，同時供應鏈及晶片等問題亦困擾公司，另外中概股問題亦

有影響。

他續指，整個汽車板塊轉弱，即使二十大有可能出現利好汽車業消息，但據過往經驗，利好

措施出台只能帶來一時反彈，難以支撐長期向上。（ｈｃ）

