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即市新聞

07/10/2022 16:42

《美元走勢－羅明立》歐元下行風險仍較大，維持高沽

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４４﹒８７　１４５﹒１０　１４４﹒８４
　　歐元╱美元　０﹒９８９６　０﹒９９２６　０﹒９８９３
　　英鎊╱美元　１﹒１１８９　１﹒１１９１　１﹒１１１５
　　美元╱瑞郎　０﹒９８８４　０﹒９９１４　０﹒９８８３
　　美元╱港元　７﹒８４９５　７﹒８４９９　７﹒８４８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為２１﹒９萬，高過前值及預期，歐元區８月
零售銷售按年收縮２％，表現仍然疲弱。美匯指數反彈上１１２，多名聯儲局官員發表鷹派言論
，芝加哥聯儲主席埃文斯稱，當地通脹仍然很高，局方還需要進一步加息，預計明年春聯邦基金
利率很可能達到４﹒５％－４﹒７５％。市場關注今晚的９月非農數據，市場預計增長２５萬。
　　最新歐洲央行會議紀要顯示，部份成員傾向于加息０﹒５％已足夠顯示央行推動貨幣政策正
常化的決心，官員普遍同意利率仍然寬鬆，而近期匯價的疲弱，加劇了通脹壓力。面對美國聯儲
局的強硬立場，歐洲央行內部對政策行動可能存在一些分歧，而基本面亦處於下風，因此歐元下
行風險仍然較大。歐元一度跌穿０﹒９８，有可能下試０﹒９７５０附近，上方阻力在
０﹒９８５０，仍然可高沽。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　０﹒９８３０　０﹒９７４０　０﹒９８６５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒１２２０　１﹒１１２０　１﹒１２７０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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