《報章摘要》梁安琪１成澳娛綜合，突轉讓予何超鳳



《經濟通通訊社７日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



梁安琪１成澳娛綜合，突轉讓予何超鳳

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正當澳門政府處理新一輪賭牌競投之際，澳博（００８８０）主要附屬公司澳娛綜合出現股

權異動。繼早前澳娛綜合董事局決定委任何超鳳為公司常務董事，替換原任四太梁安琪後，最新

文件顯示，梁安琪周日（２日）將手上澳娛綜合的１０％或３萬Ｂ組股份易手予何超鳳，總作價

只有象徵式１澳門元。

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儲局官員再放鷹

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美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利指，儲局尚未完成降低通脹任務，距離停止加息仍

有很長的路要走，強調不會被金融市場的動盪嚇倒；又預計向高利率過渡時，全球經濟將會出現

損失。他指儲局知道自己的目標是通脹降至２％，又希望在途中能夠不導致經濟衰退。

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瑞信研售酒店引入投資者，重組自救

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深陷負面傳聞困擾的瑞士信貸，據報正在探索出售瑞士蘇黎世Ｓａｖｏｙ Ｈｏｔｅｌ，也

考慮引入外部投資者，為潛在分拆的諮詢及投資銀行業務注入資本，以完成重組計劃。

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憧憬通關，啟德甲廈兩年首錄租務

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憧憬通關，企業趁租金回落租全新甲廈。南豐旗下啟德地標甲廈ＡＩＲＳＩＤＥ招租兩年後

首錄預租，全層約３﹒７５萬平方呎獲跨國採購公司租用，呎租料約３０元，遠較招租期間跌約

四成。業界人士認為，若續放寬入境措施，可進一步刺激商廈租務。

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黃傑龍冀防疫速寬限，迎聖誕旺季

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敘福樓集團（０１９７８）主席兼行政總裁黃傑龍昨日表示，聖誕等旺季即將來臨，現在各

地旅客計劃旅程是關鍵時刻，冀當局立即放寬有關防疫措施。

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《信報》



巨星傳奇三度遞表申上市

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台灣著名唱作人周杰倫母親葉惠美有份創辦的新零售及ＩＰ運營公司巨星傳奇，第三度向港

交所（００３８８）遞交上市申請，該公司在去年９月底以及今年３月底曾經遞表，均因申請資

料超過６個月而失效。民銀資本為獨家保薦人。

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飛天雲動孖展縮至８８１８萬

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有兩隻新股今日截止認購，ＡＲ╱ＶＲ服務商飛天雲動（０６６１０）出現「抽飛」，截至

昨日孖展認購額縮至８８１８萬元，公開發售部分僅輕微超額認購。營銷服務商潤歌互動（０２

４２２）則獲券商借出７１８７萬元孖展，較公開發售集資２０００萬元，超購２﹒６倍。

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（ｈｌ）

