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07/10/2022 09:48

《本港樓市》市建局啟動土瓜灣兩個重建項目，料提供２２３０伙

　　《經濟通通訊社７日專訊》市建局宣布，啟動明倫街╱馬頭角道（ＫＣ－０１８），以及土
瓜灣道╱馬頭角道（ＫＣ－０１９）重建項目，均位於九龍城區海濱，即土瓜灣「五街」，料提
供共約２２３０個單位，收購成本逾１００億元。
　　明倫街╱馬頭角道（ＫＣ－０１８）項目位於馬頭角道９１－１１３號（單數）；明倫街１
－２８Ａ；中信街１－１５號（單數）；興賢街１－１６號；興仁街１－１７號；興仁街１９－
３１號（單數）。總計涉約１００個街號，受影響業權約８２０個；受影響住戶約１４１０個，
地舖商戶約１００個。建議發展總樓面面積約７９７２０平方米，住宅樓面面積約６８２２０平
方米，提供約１２８０個中小型住宅單位（建築面積約５００平方呎），料２０３３年完成重建

　　土瓜灣道╱馬頭角道（ＫＣ－０１９）項目位於馬頭角道１１６－１１８號（雙數），現為
工業樓宇新寶工商中心，受影響用戶約９０個。其建議發展總樓面面積約５９１２０平方米，住
宅樓面面積約５０８００平方米，提供約９５０個中小型住宅單位（建築面積約５００平方呎）
，亦料２０３３年完成重建。
　　市建局稱，兩個發展項目將重新規劃土地用途，包括將重建後建築物從海濱後移，提供約
２０米闊的海濱長廊，並連接啟德海濱，以及提供一不少於２５米闊的多元化海濱廣場。另會擴
闊土瓜灣道，促進啟德發展區交通連接。（ｒｈ）

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