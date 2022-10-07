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07/10/2022 11:50

國泰冀兩年內招聘二千名機艙服務員，目標年底運力重回疫情前三成

　　《經濟通通訊社７日專訊》國泰航空（００２９３）舉行機艙服務員招聘日，國泰機艙服務
部總經理毛潔瓊表示，９月至今已經收到過千份申請，冀１８至２４個月內可招聘２０００名機
艙服務員。新入職人員底薪９１００元，料未來每名人員每月工作可達９０小時，他們底薪加上
額外工作的工資與及外站津貼，月薪可達１７０００至１８０００元。
　
＊薪酬待遇有競爭力可吸引人才＊
　
　　毛潔瓊又表示，今明兩天將會安排超過２００場應徵，通過招聘的人士，會獲安排７星期培
訓，通過考核後，就會正式成為機艙服務員，機艙服務員的薪酬不止底薪，即使暫時航班量少，
人員飛往外地後，亦會有外站津貼，相信薪酬待遇有競爭力，可以吸引人才加入。
　
＊目標招聘約４０００名前線員工＊
　
　　國泰企業事務總經理黃文傑表示，非常歡迎政府近日調整機組人員檢疫的安排，認為有助提
升航空公司運力，但過去兩年半航空業冰封，提升運力需要時間，例如把停泊在外國的飛機調回
來，需要檢查及清潔等，才能放回機隊服役，而機師亦要有培訓，以便通過牌照的考核。
　　他指，現時客運的運力回復至疫情前１６％，提升運力是首要任務，目標年底運力回到疫情
前三成。公司目標招聘約４０００名前線員工，包括２０００名空中服務員及７００名機師。
（ｂｉ）

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