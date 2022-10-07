《本港樓市》恒地紅磡必嘉坊二期命名「迎匯」，有機會月內推售

《經濟通通訊社７日專訊》恒地（０００１２）紅磡大型重建發展項目必嘉坊內Ｂａｋｅｒ

Ｃｉｒｃｌｅ Ｏｎｅ第２期命名為「必嘉坊．迎匯Ｂａｋｅｒ Ｃｉｒｃｌｅ．

Ｅｕｓｔｏｎ」，位於黃埔街３３號，有機會最快本月內推售。

項目第２期共提供約２８０伙，主打１房戶型，佔逾６０％。戶型包括開放式至３房戶，實

用面積由約２００平方呎起。項目關鍵日期預計為２０２４年１２月３１日。

恒基營業（一）部推廣組高級副總經理余孫謀在記者會上表示，第２期項目定價將續參考市

場、位置、入伙期等條件。至於項目第１期則售出１４０伙，套現約９﹒７億元。

他續稱，必嘉坊．迎匯Ｂａｋｅｒ Ｃｉｒｃｌｅ．Ｅｕｓｔｏｎ中的「匯」為創意設計的

匯聚、新舊文化的匯聚。「迎」則取其迎接、朝向之意。另外集團銳意呈現「輕森活哲學」生活

態度。「Ｅｕｓｔｏｎ」名稱則取至英國倫敦中部之Ｅｕｓｔｏｎ Ｒａｉｌｗａｙ

Ｓｔａｔｉｏｎ。此火車站與倫敦的Ｂａｋｅｒ Ｓｔｒｅｅｔ及Ｄｏｖｅｒ Ｓｔｒｅｅｔ位

置接近。

整個必嘉坊項目由９座樓宇組成，共提供約２８００伙，總樓面逾１０４萬方呎，當中包括

約８７﹒５萬方呎住宅樓面、約１６﹒８萬方呎商業樓面。（ｒｈ）

