【夜期時段】即月期指最新報１７７７２點，升３６點，高水３２點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７７６８點，升３２點，高水２８

點，最新報１７７７２點，升３６點，高水３２點，合約成交３８０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６０８８點，無升跌，高水１３點，最新報６０９６點，升

８點，高水２１點，合約成交３９０張。

