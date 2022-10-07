【夜期時段】即月期指最新報１７７７２點，升３６點，高水３２點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７７６８點，升３２點，高水２８
點，最新報１７７７２點，升３６點，高水３２點，合約成交３８０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６０８８點，無升跌，高水１３點，最新報６０９６點，升
８點，高水２１點，合約成交３９０張。
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