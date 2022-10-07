國泰（２９３）擬擴大機隊規模，以配合機場三跑投入使用

《經濟通通訊社７日專訊》國泰航空（００２９３）顧客及商務總裁林紹波接受外電訪問時

表示，公司正在考慮增加客機和貨機數量，計劃在２０２５年開始接收新飛機，以配合機場第三

跑道投入使用。他指，雖然公司保留各種選擇，但希望與現有機隊保持一致性和協同性。

林紹波指，國泰因疫情而遇到了一些短期挫折，但相信會重整旗鼓，強調國泰在連接香港和

歐洲方面扮演著非常關鍵的角色，這個角色不會改，只會變得更強大。

林紹波又稱，國泰目前的客運航班運力只有疫情前的１６％左右，到今年底將提高到約三分

之一。該公司計劃在２０２４年底或２０２５年初恢復到正常水平，而香港快運航空的復甦會更

快。貨運運力今年應該會達到２０１９年的三分之二。

貨機方面，他指，國泰航空正在積極磋商續租貨機，同時也在考慮波音７７７－８Ｆ和空中

巴士Ａ３５０貨機。該公司現有２０架波音７４７貨機，其中多數是該型飛機的最後一代。對於

國泰航空２０１３年訂購、但交付拖延很久的７７７Ｘ飛機，他表示，公司已經與波音達成了從

２０２５年開始的交付計劃，目前沒有削減訂單的打算。

人手招募方面，他說，集團計劃在明年底之前招聘８０００名員工，包括飛行員、機組、值

機和地勤等各個崗位。其中，國泰航空將招聘４０００人，但即使如此，也只夠將員工數量恢復

到２００９年的水平。國泰目前的員工數量比２０１９年底減少約４０％。（ａｃ）





