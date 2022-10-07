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07/10/2022 16:15

【新冠肺炎】歐家榮：過往兩年流感個案少，或較易出現嚴重個案

　　《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，世界各地流
感出現活躍情況，在２０２１年流感陽性百分比維持在低水平，但至今年有上升。當局關注到，
２０２２年南半球冬天出現嚴重流感季，超越過去兩年平均數，新西蘭在今年亦有嚴重流感季，
接近歷史高位。在北半球，２０２２年其他地方比過去２年嚴重，包括美國、加拿大、內地南部
都在３、４月時錄得高峰。
　　歐家榮表示，因香港過往兩年流感個案少，對流感抵抗力較低，或較易出現嚴重個案。當局
呼籲市民接種流感疫苗，今年亦推出特別安排，供市民同時接種流感及新冠疫苗。
　　歐家榮又指，留意到新加坡個案有上升，對當地醫療系統有壓力，ＢＡ﹒２﹒７５在新加坡
已佔２５％個案，有免疫逃逸，或出現二次感染。因應世界各地放寬防疫，包括取消口罩令等，
今年冬天或出現較嚴重情況，出現新的免疫逃逸病毒株，中心會監測本地及輸入性個案情況，看
是否有新變異病毒株出現，採取適當防控措施。
　
＊６０多宗「紅碼」人士離開隔離場所＊
　
　　歐家榮指，本地針對性防控措施，「黃碼」及「紅碼」有效防止或降低社會傳播，目前未見
持「黃碼」入境旅客違規，但有少數「紅碼」人士離開隔離場所，有６０多宗個案正調查，３宗
成功定罪。（ｈｙ）

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