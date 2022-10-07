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即市新聞

07/10/2022 16:53

《小傳日記》危急存亡之秋，四太瀟灑話放手就放手！

　　《小傳日記》魚缸試咗兩日１８０００之後，未有北水之下都係無乜力，結果今日都係要掉
頭向下，再向１７０００邁進。
　　自６個賭牌７間爭開始，濠江又再掀起連番暗湧，雖然孖屐都預期，馬交政府照計都會畀返
現有嘅６大賭場，不過唔怕一萬，至怕萬一，本身坐定粒六到而家多隻香爐多隻鬼，始終都唔係
包生仔。
　　呢個時候澳博（００８８０）就有郁動，繼早前澳博主要附屬公司澳娛綜合董事局決定委任
二房嘅何超鳳做公司常務董事，替換原任四太梁安琪後，最新文件顯示，四太禮拜日（２號）將
手上澳娛綜合嘅１０％或３萬Ｂ組股份易手予何超鳳，總作價只有象徵式１澳門元。同時何超鳳
將出任澳娛綜合常務董事，四太同四房何猷亨就退出董事會，新增霍啟山入局。
　　雖然名義上叫賣股，但實際上已經係直接畀股份。雖然外界睇落唔同房係各不相干，但係重
要時刻都係槍口一致對外。雖然６個賭牌估計都係會畀返原本６間賭企，但係都有啲大行最睇淡
澳博，如果要ｆｏｕｌ一間就會係澳博。所以危急存亡之秋，四太肯下放權力畀二房超鳳幫手爭
牌都可以明白，而今次轉讓，亦可以理解為賭牌持牌人由四太轉為超鳳。
　　爭牌事關重大，一早已經係澳博主席嘅超鳳今次可以更加坐正，用持牌人身份爭賭牌，做起
上來應該更加得心應手，咁爭到機會又大返啲喇，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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