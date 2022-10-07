《投資新視野－鄧嘉南》國策方向助復甦，股市估值提供投資機遇

《投資新視野》自２０２１年以來，中國的投資前景一直有欠明朗，受累於大規模的監管改

革、房地產市場疲弱，以至新冠疫情爆發等不利因素。縱然市場環境充滿挑戰，但中國的貨幣工

具充足可刺激經濟，因此其宏觀經濟政策可能會繼續有別於其他主要市場，為投資者帶來投資機

遇。

近期這種分歧利好中國表現。例如，自疫情爆發以來，其應對政策已與其他經濟體不同，有助其

經濟復甦領先於世界其他地區。中國是少數擁有正實際利率，以及通脹水平相對較低的主要經濟

體之一。受惠於政府避免採取廣泛的貨幣刺激措施，其８月份的通脹率為２﹒５％。此外，清零

政策導致內需下降，亦證實有助抑制通脹。



＊政策迥異＊



中國人民銀行正透過下調主要貸款利率、通過國有銀行提供新的信貸及減少銀行所需的現金

儲備，以支持經濟復甦；這與其他正迅速收緊利率以應對高通脹的主要央行的做法截然不同。此

舉將為中國帶來比其他國家更加正面的中期前景。

新冠疫情捲土重來將會對這個前景帶來挑戰，同時全球經濟疲軟也會有外溢風險。市場對中

國嚴格的新冠疫情管控措施雖然有不同聲音；然而，鑑於全國疫苗接種率已經高達９０％，以及

應對Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株的措施更具針對性，故此，預計未來疫情若進一步爆發都將較過往溫

和。



＊房地產需求不變＊



房地產業是另一項潛在利淡因素。過去１８個月，接連有內地發展商資金緊絀並出現債券違

約，為中國經濟帶來不利的消息。有評級機構指出，內地發展商若缺乏進一步的融資，將出現資

不抵債的情況。然而需要注意的是，目前面臨的困境與供應改革有關，而非由需求所致。儘管政

府嚴厲打擊發展商用債務推動增長的策略，這並未動搖需求依舊強勁的事實。因此，受到數十年

來全國都市化趨勢持續的支持，擁有穩健資產負債表的發展商的長期前景維持不變。

中國用了４０年時間成為今日的全球生產樞紐，並預計在２０３０年前取代美國成為全球最

大經濟體。生產業佔國民生產總值的２７％，並持續邁向高端化及效率提升。過去十年從工業轉

移至創新導向的服務業，意味著中國的增長槓桿越來越受科技所驅動。這將有助於緩和未來數十

年因為低出生率導致的勞動年齡人口下降所帶來的潛在負擔。



＊估值具吸引力＊



儘管今年以來氣氛低迷，我們相信市場環境具吸引力。長遠來看，投資機遇逐漸浮現。目前

中國股票的估值相對過往及全球其他區域突出，在岸的滬深３００指數及離岸的ＭＳＣＩ中國指

數的市場平均預期市盈率分別為１０﹒８倍及９﹒６倍，比較之下，美國為１６倍、已發展國家

為１４﹒１倍及全球基準指數－－ＭＳＣＩ綜合世界指數為１３﹒６倍。

這為長期投資者提供不錯的溢價，特別是在中國宏觀環境更加穩定，且已發展國家正在對抗

通脹的情況下。若企業盈利在下一個業績季度能夠支撐這種市場情緒，尤其是將受惠於放寬封鎖

政策以致消費者支出增加的行業，有望為股價的持續回升提供支持。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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