《品中資－羅國森》報復式旅遊，買攜程、中免

《品中資》經過９月份暴跌之後，全球投資市場踏入１０月份，似乎有個好開始，一定程度

上出現「報復式」反彈。不過，短期來說，美國加息陰霾未過，後市仍然不明朗。

但另一邊廂，新冠肺炎已經變成本土病，在平衡了防疫和經濟之後，各國陸續放寬入境限制

，刺激旅遊業復甦，經濟活動也逐步復常。因此，全球旅遊業已經露出曙光就可以肯定。

香港也推出了０＋３的入境政策，這兩個星期的感染個案未見回升，當中的輸入個案也保持

平穩，看來短期內有機會進一步放寬至０＋０，即是完全取消所有檢疫措施，這對刺激旅遊業復

甦至關重要。

只可惜，內地仍然採取較嚴謹的入境檢疫措施，主要是７＋３，即是入境後要在指定酒店集

中隔離７天，然後再加３天居家醫學監測。既然有其他選擇，我相信，暫時沒有外國旅客想去中

國旅遊的。但即使如此，內地本土旅遊仍然熾熱，國慶長假期間，內地主要旅遊景點仍然人頭湧

湧。想到旅遊，首先當然令人聯想到旅遊股和航空股。

但經過新冠疫情大流行之後，我認為航空業已經無法回復昔日的光景，因為有可能喪失了大

部分商務旅遊的生意，就算不是所有，至少都會減少了五成以上，因為很多會議都可以透過視像

進行。真正不能取代的出行，就只有觀光旅遊。

因此，我會傾向挑選大型的旅遊平台股，以及一隻獨一無二的旅遊概念股。心水清的讀者或

許已經想到，在中資股之中，除了航空股外，選擇其實不多，前者明顯是攜程集團

（０９９６１）（下稱攜程），而後者則較為冷門，其實是上月才上市的中國中免

（０１８８０）（下稱中免）。



＊攜程惡劣日子已過＊



攜程是內地以至全球最大的網上一站式旅遊平台，內地的市場佔有率約兩成，而全球計，也

有７％市場份額。她以Ｃｔｒｉｐ（經營內地高檔市場），Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ（經營國際業務）

，Ｑｕｎａｒ（去哪兒，主要經營內地二三？城市低端旅遊市場）和Ｓｋｙｓｃａｎｎｅｒ（天

巡，原為英國一家旅遊信息搜索公司，後來被攜程收購了）等品牌在內地，以至全球提供一站式

的旅遊產品和服務。

攜程於去年４月來港第二上市，最終招股價２６８元，上市初期股價一度升至３２６元的高

位，其後反覆向下，最低是今年３月時的１２３﹒３元。但上月港股大跌時，攜程股價最低也不

過１８９﹒８元，然後很快又大幅反彈，尤其是昨日，股價逆市升４﹒５％，收報２４０﹒８元

。

我相信，攜程最惡劣的日子已經過去，雖然今年上半年仍然錄得９﹒２億元（人民幣．下同

）的虧損，但如果單計第二季，其實已經轉虧為盈，賺了６９００萬元，而當中的國際業務已經

大幅回升。

內地第二季時仍受疫情影響，主要城市相繼封控，但下半年的情況已經好轉，加上國際業務

的增長勢頭，隨著全球主要旅遊城市逐步放開入境限制，這方面的業務增長應該更可觀。

我相信，最遲明年，攜程的經營應該可以回復至２０１９年疫情前的水平，當年攜程的盈利

達７０億元呢！以此計算，攜程明年的預測市盈率只是１８倍左右，其實相當吸引呢！

至於中免，她是內地以至全球最大的免稅品店經營商，剛於８月２５日才上市。由於市況低

迷，當時只能以中間價左右的１５８元招股，但仍然是今年以來集資額最大的新股。

值得一提的是，首日掛牌碰上本港打風，交易所於早上停市，當日只得半日市。中免取消了

原定的上市儀式，股份照樣上市，但開市後股價急挫，最低跌至１２０元，但之後大幅回升，收

市時沒升跌。

當翌日公司補辦上市儀式後，股價就顯著造好，收報１６４﹒４元，升４％。除了再翌日即

市曾經跌低過招股價之外，往後中免的股價持續向好，昨日收報２０６﹒６元，雖然下跌３﹒２

元，但比起招股價仍然大升三成。不要忘記，同期上市的多隻新股，很多都已經破底，個別的跌

幅更逾幾成呢！



＊免稅品政策利好中免＊



由此可見，投資者對中免是很有信心的。我也相信，春江鴨已經知道，疫情對中免的影響已

經消退。過去兩年，即使內地採取嚴謹的防疫措施，導致旅遊業受到嚴重衝擊，但中免的收入和

盈利仍然持續增長。

中免去年的收入達６７７億元，增長近兩成九，盈利９７﹒３億元，大增六成四。雖然口岸

的免稅品店受疫情影響，收入大減，但政府在這時卻放寬免稅品政策，鼓勵發展海南島成為內地

最大的離島市場，內地遊客前往海南島旅遊，只要不出境，就可以免稅購物。

２０２０年７月，中央大幅放寬有關政策，包括每人每年可在海南購買免稅品的金額，由３

萬元大幅調高至１０萬元；又撤銷每件貨品單價不超過８０００元的規定；再擴大免稅品的種類

，以及撤銷化粧品、手機和酒精以外商品的數量限制。

這一系列措施令到２０２０年中免在海南免稅品城的收入大增一倍多，而２０２１年再進一

步增加五成七，完全抵銷疫情令口岸店的損失。

如果內地陸續放寬入境限制，中免的收入仍有很大上升空間呢！有關中免的其他品評，以及

其他旅遊相關股的介紹，下次再續。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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