《雷鳴天下－雷鼎鳴》中國的能源危機

《雷鳴天下》俄烏戰爭爆發後，一下子全球多個國家都似陷入了一場嚴重的能源危機。北約

曾說要制裁俄羅斯，不買北溪２號供應的俄羅斯天然氣，但俄反制，連北溪１號也順帶停供一段

時間，近日北溪２號又被炸損，修復需時，進行爆炸者最大嫌疑是美國。這個冬天，不但德國人

民難捱寒冷，整個歐盟都甚有可能因能源價格上升而陷入經濟大衰退。



能源價格上升帶來的殺傷力是無遠弗屆的，脫離了歐盟的英國一樣要叫苦連天，英國政府若

要靠補貼來穩定能源價格，需支出千億英鎊，比其政府在新冠疫情上的開支更大。英國政府控制

不了開支，又一度說要減稅，全球擔憂英國出現危機，各地股市崩盤，香港也被波及，可見能源

危機不爆發則已，一爆發後果很嚴重。



中國有無能源危機？有的，且去年今年都有，不但對經濟有負面影響，且可能引致未來能源

及環保政策的調整。不過，中國能源危機與俄烏戰爭關係並不密切。



＊電廠怕虧本減產停產＊



去年我到大灣區遊歷，慕名而到順德樂從鎮的傢俬城參觀，見到其規模大得驚人，走兩天也

走不完。問及不少店主傢俬的行情，多次被告知要等很久才會有貨，原因是不少工廠停了電，要

等有電時才能生產。停電當然不會只影響傢俬工廠，很多工廠都要停產，當然會拖累經濟，若無

能源危機，去年疫後的經濟復甦會更加強勁。



要了解去年的多次停電及電力配給，我們先要明白中國對碳排放的政策。過去８、９年間，

中國的空氣質素大幅改善，最重要的因素應是煤炭的使用被控制著。據「國際能源機構」

（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｎｅｒｇｙ Ａｇｅｎｃｙ）的數據，２０２０年中國能源

供應中，５９﹒２％來自煤炭，大部分電力也是靠煤炭產生。但在過去的８、９年，中國一直努

力減少對煤炭的倚賴，其產量不再像過去般年年大幅增長。中國對氣候的高度關注，也反映在

２０２０年９月習近平在聯合國大會的發言中，當時習宣布中國計劃在２０３０年實現「碳達峰

」（即碳排放從此以後便會持續減少），及２０６０年做到「碳中和」（即淨零排放，排出的二

氧化碳可全被樹木等吸納）。根據國際能源機構的監測，中國的減排計劃非常進取，大有可能在

限期前達到目標。



我們知道，２０２１年中國經濟有不錯的復甦，能源的需求自然會強勁。在此期間，政府不

會喜歡能源價格節節上升。但這卻是違反了市場規律，能源需求增加，價格卻被控制著動彈不得

，煤炭價格卻在上升，這意味著產電成本愈來愈高，電力公司產電愈多，虧本便愈嚴重，惟有用

發電機要維修等等藉口減產停產，產電量自然應付不了市場需求。



＊可再生能源供應不穩＊



２０２２年情況又有不同，７、８月間天氣炎熱不已，很多地區長時間地氣溫在４０度以上

，冷氣機當然要開個不停，我曾身歷其境，若沒有冷氣，會苦不堪言。光是７月份，家用電力消

費便比去年同期增加了２６﹒８％。更有甚者，神州大地大旱，江河斷流，湖泊見底，水力發電

怎生得了？四川這個工業生產重鎮８成電力來自水力發電，經濟無可避免大受影響。



上述情況對中國的能源及氣候政策有何影響？管制電費的錯誤不難糾正，但能源供應不穩定

及不足卻不易應付。按照國際能源機構的推算，中國在２０２０年可再生能源佔總能源的比重是

１２﹒２％，這包括了水力、風力、太陽能、生物能源等多種來源。到了２０３０年或更早，可

再生能源的比重可達１８﹒５％，在２０６０年或以前，更可升至５８﹒９％，到時煤炭、石油

及天然氣的能源比重，只會是總能源的２６％，碳排放大幅減少，可達碳中和。此等推算並未有

把時不時會出現的極端天氣或戰爭等因素考慮在內，倘若某年水流不足或不太刮風，又或天陰時

間長，太陽板沒多少陽光吸收，而煤炭、石油、天然氣等又產能不足，中國的整個工業產值豈不

大受影響？



要應付此問題，除了科技上找尋新的節能方法外，還需增加煤炭發電機及爭取石油及天然氣

進口可靠性。在十三．五規劃中，本來煤炭火力發電量被設了上限，規定在１１，０００億瓦以

下，但現時已達１０，７４０億瓦，而且還有１，５００億瓦的新設施已被批准建造。由此看來

，十三．五設定的上限已名存實亡。



這是否意味著能源安全與綠色能源之間的平衡點應有所調整？我認為有需要，但要分短綫與

長綫。短綫而言，火力發電的產能還應再擴充，否則在可再生能源尚跟不上的階段，中國便不時

要停電停產，缺乏能源安全性。但這跟大力加快風力、太陽能、水力甚至是核能的發展並不矛盾

。可再生能源發展得更成熟，中國才更能應付因氣候變化或地緣政治帶來的能源不穩定性。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

