【新冠肺炎】北京昨增５例本土確診，分布朝陽、大興和昌平區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京衛健委公布，北京昨日新增５例本土確

診病例，新增病例，分別住在朝陽區、大興區和昌平區，無新增疑似病例和無症狀感染者；新增

５例境外輸入確診病例和２例無症狀感染者，無新增疑似病例。

