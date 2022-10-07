  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/10/2022 09:29

【內房困局】鄭州攻堅「保交樓」，１４７個問題樓盤１４５個復工

　　《經濟通通訊社７日專訊》早前陷入爛尾樓困局的鄭州宣布「保交樓、穩民生、促發展」專
項行動在實施３０日之後，取得重要階段性成果，已排查出的１４７個已售停工、半停工商品住
宅項目中，有１４５個實現全面、實質性復工。
　　鄭州政府表示，已售停工、半停工商品住宅項目增多的現象，嚴重影響城市形象，損害人民
群眾切身利益。公安系統圍繞非法集資、偷逃稅款、挪用資金、騙貸等常見涉房領域犯罪開展調
查取證，形成連鎖反應和強大震懾效應：共約談１４７家停工項目企業５６２家次，累計受理房
地產領域違法犯罪案件５０起，立案偵辦３１起，採取強制措施３７人，限制出境人數２５０人
，促成資金回攏８５﹒０６億元。
　　法院系統共解封相關項目３７個；解封土地２１宗；解封房產３７９套；解封帳戶３８０個
，解封資金８﹒６２億元；暫緩執行１４３件，暫緩執行金額１﹒２億元；符合破產條件的１１
個項目公司已全部導入破產重整程序。
　　資金紓困方面，中原銀行（０１２１６）「保交樓」專項貸款授信額度５０﹒１億元（人民
幣．下同），撥付平台公司３２﹒６億元，推動鄭州銀行（０６１９６）專項借款配資已過會審
批５６﹒９２億元，投放１８﹒４２億元；鄭州市地產紓困基金已確定落地項目８個，涉及總投
資２７億元；首批購買人才公寓２萬間，涉及金額５７億元。同時，國家專項借款方面，鄭州獲
得首批７０億元專項借款資金支持。鄭州市紓困基金已經與信達資產、中豫建投就省市紓困基金
加強合作，初步同意由河南省紓困基金受讓市紓困基金５０億元。（ｄｗ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話07/10/2022
【虛幣世界】油價再升美股連跌，加密貨幣小幅高走
人氣文章財經熱話06/10/2022
憧憬二十大後放寬入境兼逢國慶旅遊熱　中資航空股借勢高飛
人氣文章FOCUS06/10/2022
【FOCUS】OPEC+減產攻心計　再證「無永遠的朋友」？
人氣文章財經熱話06/10/2022
油組大幅減產油價三連漲　高盛上調預測至110美元　中海油四連升
人氣文章財經熱話06/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署
人氣文章財經熱話06/10/2022
【坐穩龍頭】比亞迪9月交付量破廿萬輛　超越特斯拉成全球龍頭？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金