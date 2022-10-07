【內房困局】鄭州攻堅「保交樓」，１４７個問題樓盤１４５個復工

《經濟通通訊社７日專訊》早前陷入爛尾樓困局的鄭州宣布「保交樓、穩民生、促發展」專

項行動在實施３０日之後，取得重要階段性成果，已排查出的１４７個已售停工、半停工商品住

宅項目中，有１４５個實現全面、實質性復工。

鄭州政府表示，已售停工、半停工商品住宅項目增多的現象，嚴重影響城市形象，損害人民

群眾切身利益。公安系統圍繞非法集資、偷逃稅款、挪用資金、騙貸等常見涉房領域犯罪開展調

查取證，形成連鎖反應和強大震懾效應：共約談１４７家停工項目企業５６２家次，累計受理房

地產領域違法犯罪案件５０起，立案偵辦３１起，採取強制措施３７人，限制出境人數２５０人

，促成資金回攏８５﹒０６億元。

法院系統共解封相關項目３７個；解封土地２１宗；解封房產３７９套；解封帳戶３８０個

，解封資金８﹒６２億元；暫緩執行１４３件，暫緩執行金額１﹒２億元；符合破產條件的１１

個項目公司已全部導入破產重整程序。

資金紓困方面，中原銀行（０１２１６）「保交樓」專項貸款授信額度５０﹒１億元（人民

幣．下同），撥付平台公司３２﹒６億元，推動鄭州銀行（０６１９６）專項借款配資已過會審

批５６﹒９２億元，投放１８﹒４２億元；鄭州市地產紓困基金已確定落地項目８個，涉及總投

資２７億元；首批購買人才公寓２萬間，涉及金額５７億元。同時，國家專項借款方面，鄭州獲

得首批７０億元專項借款資金支持。鄭州市紓困基金已經與信達資產、中豫建投就省市紓困基金

加強合作，初步同意由河南省紓困基金受讓市紓困基金５０億元。（ｄｗ）

