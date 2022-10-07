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即市新聞

07/10/2022 11:34

【樓市鬆綁】內地超２０城鼓勵商品房團購，最多優惠３０％

　　《經濟通通訊社７日專訊》據內媒報道，內地多城市為樓市去庫存鼓勵商品房「團購」活動
，鼓勵房地產企業降價促銷，當中有地方團購房價可優惠３０％，包括山西太原、廣東中山、遼
寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、湖北黃岡、吉林長春等超過２０個城市均有類似活動推出。
　　以廣西梧州市為例，在房地產開發企業自願的原則上，面向社會公眾組織開展團購優惠活動
，團購５套以上即可享受優惠。參加團購優惠活動的商品房優惠幅度不超過備案價格的３０％，
並報市住房城鄉建設局審批。鼓勵企業團購住房用於企業人才安置，購買２０套以上且５年內過
戶到企業職工名下的，在過戶過程中給予５０％地方留成交易稅費補貼。
　　「團購買房」的城市中，有不少特別提出要鼓勵機關單位、國有企事業單位等群體購房。吉
林省長春市政府辦公廳發布通知，支持機關單位、國有企事業單位、大專院校、科研院所和社會
群體與房地產開發企業接洽，組織商品房集中批量購買活動。
　　報道指，「購房團購」的落地效果仍有限，浙江桐廬團購落地一個月尚未出現過成功的團購
案例。內媒引述５８安居客房產研究院分院院長張波表示，團購的作用各地會明顯分化，如果城
市供大於求比較嚴重，整個市場信心依然處於相對底部，團購所起到的提振效果相對有限；而對
於一些已經觸底並開始回升的城市來說，團購所起到的作用會更加明顯。（ｄｗ）

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