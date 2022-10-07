【新冠肺炎】全國確診急增至１４８３宗，較上日大增兩成半

《經濟通通訊社７日專訊》十一國慶長假今日結束，新冠肺炎疫情又有升溫之勢，全國昨日

（６日）新增本土確診及無症狀感染合計１４８３宗，較上日大增兩成半。

國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例２８８宗。其中境外輸入病例７２宗，含６宗由無

症狀感染者轉為確診病例。本土病例２１６宗（四川４２宗，廣東４１宗，重慶２３宗，雲南

２３宗，內蒙古１３宗，山西８宗，海南７宗，湖南６宗，寧夏６宗，北京５宗，江蘇５宗，浙

江５宗，西藏５宗，陝西５宗，天津４宗，河南４宗，遼寧３宗，黑龍江３宗，山東３宗，河北

１宗，上海１宗，安徽１宗，福建１宗，貴州１宗），含４８宗由無症狀感染者轉為確診病例。

無新增死或疑似病例。

全國昨日新增無症狀感染者１３６８宗，其中境外輸入１０１宗，本土１２６７宗（內蒙古

６６１宗，新疆９６宗，湖北５６宗，四川５０宗，陝西４５宗，廣東３４宗，西藏３０宗，寧

夏２７宗，重慶２６宗，雲南２６宗，湖南２３宗，山西２１宗，江蘇２１宗，河南２１宗，上

海１７宗，河北１５宗，甘肅１５宗，浙江１３宗，廣西１３宗，貴州１３宗，天津１１宗，黑

龍江１０宗，吉林７宗，山東７宗，安徽６宗，海南２宗，青海１宗）。（ｃａ）





