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07/10/2022 09:52

【新冠肺炎】全國確診急增至１４８３宗，較上日大增兩成半

　　《經濟通通訊社７日專訊》十一國慶長假今日結束，新冠肺炎疫情又有升溫之勢，全國昨日
（６日）新增本土確診及無症狀感染合計１４８３宗，較上日大增兩成半。
　　國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例２８８宗。其中境外輸入病例７２宗，含６宗由無
症狀感染者轉為確診病例。本土病例２１６宗（四川４２宗，廣東４１宗，重慶２３宗，雲南
２３宗，內蒙古１３宗，山西８宗，海南７宗，湖南６宗，寧夏６宗，北京５宗，江蘇５宗，浙
江５宗，西藏５宗，陝西５宗，天津４宗，河南４宗，遼寧３宗，黑龍江３宗，山東３宗，河北
１宗，上海１宗，安徽１宗，福建１宗，貴州１宗），含４８宗由無症狀感染者轉為確診病例。
無新增死或疑似病例。
　　全國昨日新增無症狀感染者１３６８宗，其中境外輸入１０１宗，本土１２６７宗（內蒙古
６６１宗，新疆９６宗，湖北５６宗，四川５０宗，陝西４５宗，廣東３４宗，西藏３０宗，寧
夏２７宗，重慶２６宗，雲南２６宗，湖南２３宗，山西２１宗，江蘇２１宗，河南２１宗，上
海１７宗，河北１５宗，甘肅１５宗，浙江１３宗，廣西１３宗，貴州１３宗，天津１１宗，黑
龍江１０宗，吉林７宗，山東７宗，安徽６宗，海南２宗，青海１宗）。（ｃａ）
　
　

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