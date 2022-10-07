【新冠肺炎】國慶假期後北上廣深等限制有疫情地區返程人員流動

《經濟通通訊社７日專訊》內地國慶假期步入尾聲，旅客客流進入返程階段，惟疫情在假期

期間反覆，北京、上海、廣州等一二線城市限制有疫情風險地區人員流動。當中北京禁止７天內

出現本土疫情的縣（市、區、旗）人員返京，上海建議涉疫重點地區人員暫緩返滬，亦有多個城

市要求從中高風險地區返程人員進行７日集中或居家隔離。

北京市要求，７天內出現本土疫情的縣（市、區、旗）人員嚴格限制進返京，已抵京的分類

落實隔離觀察、健康監測、核酸檢測等措施，居家期間不外出。進返京人員抵京後７天內不聚餐

、不聚會、不前往人群密集場所，開展３天２檢，涉疫風險人員配合落實居家健康監測等防疫措

施。

上海市衛健委建議，國內疫情中高風險區及實施靜態管理區域的人員應暫緩來滬返滬。上海

、廣州、深圳、天津、重慶等城市均要求對７日內有疫情高風險區旅居史的人員，實施７天集中

隔離醫學觀察；對７日內有疫情中風險區旅居史的人員，實施７天居家隔離醫學觀察。當中深圳

特別要求，從新疆維吾爾自治區吐魯番市、烏魯木齊市，寧夏回族自治區中衛市，貴州省畢節市

，內蒙古自治區呼和浩特市返回的人員均需７天居家隔離醫學觀察。

合肥市防疫指揮部通知，學校要認真落實防疫舉措，２０多萬名假期離肥學生返校後，當即

全部參加學校首批免費核酸檢測，隨後再參加「三天兩檢」，七天內原則上不出校門、不開展聚

集性活動。（ｄｗ）

