【新冠肺炎】台灣新增逾５萬宗新冠本土個案，增５２人死亡

《經濟通通訊社７日專訊》台灣疫情持續處於高位，今日本土確診再上五萬宗，台灣疫情指
揮中心公布，新增５０７１０宗本土確診個案，新增５２宗死亡個案。
本土確診個案較之前一日多３千多宗，較上周五新增１７％，Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５疫
情中，今日確診個案是僅次於５日５４８７４宗的紀錄。新北市新增個案再度出現破１萬宗，台
中亦多６千多宗。（ｄｗ）
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