【大國博弈】三星等在華工廠據報獲美國放行芯片生產設備

《經濟通通訊社７日專訊》據《路透》引述消息人士稱，美國政府計劃批准美國芯片生產設

備供應商，可以運送先進產品給在中國設有ＤＲＡＭ記憶芯片生產線的南韓三星及ＳＫ海力士

（ＳＫ Ｈｙｎｉｘ），但不容許美商向中資公司提供相關設備。

消息人士指出，美國商務部將以個案方式，審核美資向在華外資企業交付先進芯片生產設備

的申請，原則是不影響非中資企業的生產，三星及ＳＫ海力士在華廠房的ＤＲＡＭ記憶芯片設備

訂單，因此不受華府政策影響。

被禁止取得美國公司設備的中資公司，包括原先未列入受禁制中資名單中的大型ＤＲＡＭ記

憶芯片生產商，包括Ｙａｎｇｔｚｅ Ｍｅｍｏｒｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（ＹＭＴＣ）

，以及ＣｈａｎｇＸｉｎ Ｍｅｍｏｒｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ （ＣＸＭＴ）等。

另外，據外媒早前報道，拜登政府最快本周內就芯片、生產設備宣布新的出口管制措施，限

制中企獲取先進芯片技術，從而制約中國超級電腦、新型武器等研發。多間中企可能受到類似華

為所面對的禁令，「封殺」力度料前所未有。北京多次表明反對，指美試圖將中國控制在產業鏈

低端。中國駐美大使館批評，華府的限制措施是科技霸凌行為，指責美國利用自身科技優勢來阻

礙和壓制新興市場和發展中國家的發展。（ｊｔ）

