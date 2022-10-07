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07/10/2022 10:35

【外儲下降】中國９月外匯儲備減至３０２９０億美元，近五年半低

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，截至２０２２年９月末，中國外匯儲備規模為
３０２９０億美元，較８月末下降２５９億美元，降幅為０﹒８５％。今年１－９月外匯儲備累
計下降約２２５９億美元，外儲規模已降至２０１７年４月以來的近五年半低。
　　中國９月末官方儲備資產中黃金儲備１０４７億美元，８月末為１０７４億美元。黃金儲備
６２６４萬盎司（約１９４８﹒３２噸），８月末為６２６４萬盎司，為連續３７個月保持不變

　
＊外匯局：當前外部形勢更趨復雜嚴峻＊
　
　　國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟數據等因素
影響，９月美元指數進一步上漲，全球金融資產價格大幅下跌。匯率折算和資產價格變化等因素
綜合作用，當月外匯儲備規模小幅下降。她重申，９月跨境資金流動總體平穩，境內外匯供求延
續基本平衡。
　　王春英又稱，當前外部形勢更趨復雜嚴峻，全球經濟不穩定不確定因素明顯增多，國際金融
市場波動加劇。但中國經濟總體延續恢復態勢，經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣、長期向好的
基本面不會改變，有利於外匯儲備規模總體穩定。（ｊｔ）

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