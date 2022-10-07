【聚焦人幣】離岸人幣跌近三百點曾穿７﹒１３，中國９月外儲再跌

《經濟通通訊社７日專訊》離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）昨日（６日）盤初曾反彈近２００

點，惟夜盤再度受壓，曾回落至７﹒０７１７元附近。離岸價今日繼續走低，目前跌２７０點子

，報７﹒１０９９，盤中一度低見７﹒１３２４，失守７﹒１３關。

人民銀行上午公布，９月末中國外匯儲備規模按月下降２５９億美元至３０２９０億美元，

創２０１７年４月以來的近五年半低。今年１－９月外匯儲備累計減少２２５９億美元，外匯儲

備已跌至３萬億美元「警戒水位」，意味著人行很難通過在離岸市場大舉拋售美元的方式，維持

人民幣匯率的穩定。國家外匯管理局新聞發言人王春英今日就９月外儲再跌解釋，主要是受９月

美元指數進一步上漲，全球金融資產價格大幅下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，

當月外匯儲備規模小幅下降。她重申，９月跨境資金流動總體平穩，境內外匯供求延續基本平衡

。

另外，多位美國聯儲局官員本周異口同聲，強調聯儲將加息並維持利率在高位，直到通脹消

退，明確貨幣緊縮政策不會放鬆，並打消了市場對２０２３年降息的希望。美元兌多數主要貨幣

周二（４日）錄得逾兩年最大單日跌幅，之後又收復失地。



＊美元上漲仍是主基調＊



新興亞洲大多數經濟體的通脹率仍然高得令人不安，使各個央行的政策緊縮方式受到束縛，

經濟體質和匯率下滑成為焦點。ＯＰＥＣ＋大幅度減產，也將輾壓新興市場貨幣，加劇投資者的

不安情緒。在聯儲局今年初轉向超鷹派立場以抑制高通脹後，一些新興市場央行開始拋售美元儲

備，以遏制資本外流並捍衛本幣。?售至今尚未減弱。但《路透》調查顯示，央行通過拋售美元

進行干預，不會讓新興市場貨幣兌史上最具宰制力的美元走強。

儘管中國當局在最近幾周出手干預，以減緩人民幣的跌勢，與其他受衝擊的貨幣相比，顯示

出了相對的成功，但疲態仍然存在。《路透》調查顯示，人民幣空頭頭寸雖然略為減少，但仍處

於強烈偏空區域。預計到明年３月底，人民幣兌美元將小幅回升至７﹒０３。

花旗亞太首席經濟學家Ｊｏｈａｎｎａ Ｃｈｕａ指出，中國的貿易和基本收支預計到

２０２３－２４財年將更加惡化，屆時政策利率將保持不變，與美國之間不斷擴大的負利差可能

繼續施加更大的貶值壓力。（ｊｔ）

