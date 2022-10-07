《神州縱橫－凌昆》中國宜利用有利條件護投資

《神州縱橫》中國的９月ＰＭＩ數據仍顯示經濟欠勁，更有報道指出口訂單趨弱。當局已再

開會強調落實刺激政策，並較前著重需求側，要促進投資與消費，但效果如何卻待觀察。



＊須推百萬億元投資計劃＊



中國評論界多消費至上論，認為應首推消費而投資無用，有人建議派２萬億元消費券，又有

人批評當局輕視消費。實際上亂派消費券已淘空財政，當局過去輕視投資而過度偏重消費，到最

近態度才梢有調整，但仍未見有力的大型投資政策出台，只有邊際性的加快審批及加強融資等措

施，故嫌力度不足。此外最近卻有少見的批評消費推動論文章，學者王小魯指消費不是刺激出來

的，如能解決人民的生活基本問題消費自然會來。筆者早已指出以消費推動是本末倒置，特別是

在目前的經濟困局中，必須以大量投資來打破僵局，由此一是穩定就業及收入，二是引導預期提

振信心。反而西方學了中國，先有美國出台２８００億美元的產業大投資計劃，後來歐盟也醞釀

推行５６６０多億歐元的類似方案。故中國也應出台１０年期至少１００萬億元的投資大計，唯

此方可重振信心。小打小鬧的應出盡出、減息減稅等做法只如隔靴搔癢，要搞大投資中國是完全

有條件有能力，有內地學者指經過多年累積後，中國資本量已與美國相當，再加上人力物力配套

來正是大幹快上之時。不把握時機誠為巨大浪費，有資源不用於加快發展乃「管治失效」領導無

方的最嚴重體現。



＊財力能力人力充足＊



當今中國確財力豐足，有逾３萬億美元外儲及幾萬億美元當量的本幣閒置資金，民間財富（

個人及企業）實不少。物力同樣巨大，這反映於中國無與倫比的製造業產能上。中國製造業規模

已多年居世界首位，中國佔世界總量２９％，遠超美國的１７％、日本５％及德國４％，第二至

四位美日德加起來也不及中國。在２２項大類產品內，中國居首的有１６項而美國只６項。全球

也只有中國在所有產品大項中都有產能，工業體系的完備性首屈一指。在這方面還有錦上添花之

喜：近年歐美日韓等的先進製造業大舉投資中國，國際產能加快向中國集中。其中不乏優質項目

，在製造業外資中高科技者佔了三分一。人力方面中國作為人口大國供給充裕。近年有人擔心隨

著人口老化，勞動力下降會影響發展，實際上中國勞工總供給量規模依然很大，且勞動生產率相

較發達國偏低，故由提高勞工質素可避過勞力不足問題。何況新經濟將要由依重人口紅利轉向人

才紅利，在這方面中國亦優勢突出：中國每年專上學院畢業人數逾４萬，在讀碩士生３００多萬

，科研人員５００多萬。現在問題是投資不足而致浪費人才。《資深評論員 凌昆》



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