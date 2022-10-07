《股林淘金－林家亨》黑寡婦

《股林淘金》早在兩年之前，筆者在多個財經節目平台包括《經濟通》評論有關汽車品牌之
中，筆者認為法國雷諾汽車是最倒霉的汽車公司。我稱之為：「黑寡婦」跎衰家的汽車企業。
２００３年上市公司中有一隻叫做駿威（００２０３），即係現時廣汽（０２２３８）的前
身。之前的駿威因與雷諾的合作表現成績不理想，雙方在發展方向意見分歧，鬧得不愉快，最終
不歡而散，令到駿威錄得大虧損，公司需要結構重整，促成了後來的廣汽集團。
雷諾汽車（Ｒｅｎａｕｌｔ）其實在１９８０年代的時候已經因為財務危機需要重整，若不
是法國政府大手注資，一早便已經破產收場。雷諾公司進入中國市場後，一直有與多間中國汽車
公司合作，但差不多每每不歡而散，合作者都虧損離場。２０２０年也因其生產的東風雷諾汽車
產品長期銷路不佳（２０１９年只賣得１﹒８６萬輛），東風集團（００４８９）最終被逼與其
分家。但到了２０２１年，雷諾汽車又攀附了吉利汽車（００１７５）與其合作，筆者當時已經
警告大家：雷諾是「陀衰家」的車企，每一個與他合作的夥伴，都不會有好收場的。由２０２１
年吉利汽車宣布與雷諾合作後，吉利汽車的股價一直未見有好轉。
前天（５日）復牌的華晨中國（０１１１４），股價即日下跌７０％，昨天（６日）仍然下
跌１６％。華晨旗下的華晨金杯汽車過去十幾年來的銷售量其實不差，但隨著合營汽車的廣泛生
產（主要是大眾汽車和日資汽車），華晨金杯品牌受歡迎程度漸漸退卻。到了２０１７年，華晨
金杯「鬼遮眼」引入了雷諾汽車，合資經營輕型商用車，希望可以用法國汽車品牌的名氣扭轉乾
坤，轉虧為盈。但係「陀衰家」發揮了逢合作者皆被拖累的「魅力」，不但無力轉虧為盈，而且
虧損愈來愈嚴峻。現時的華晨雷諾已經進入破產程序，華晨中國的商譽也被拖累影響，華晨金杯
的品牌相信已經無力再挽回了……！「黑寡婦」之名雷諾汽車當之無愧！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
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