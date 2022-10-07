【保衛人仔】機構料第四季人幣續貶至７﹒４５，明年有望回升

《經濟通通訊社記者徐曉瑩７日報道》２０２２年已邁入第四季，人民幣兌美元匯率表現一

季不如一季，尤在剛剛過去的９月最為動盪，即期人民幣、離岸人民幣接連跌穿「７」算心理關

口，其後更一舉跌穿７﹒１和７﹒２，分別創下２００８年及２０１０年新低。雖然中國金融監

管部門向市場派發定心丸，令人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）在「十一」長假前一日（９月３０日

）反彈逾１０００點至７﹒０９價位，然而隨著美國加息大方向不改，美元持續強勢，人民幣貶

值仍在路上。

展望人民幣第四季，大行對人民幣看法悲觀，其中瑞信最熊看７﹒４５，富瑞看７﹒４，大

摩看７﹒３。至於明年走勢，大部分機構認為人民幣將止跌回升，截至目前僅大華銀行繼續唱淡

，該行最新預期人民幣即期匯率到２０２３年中將達到７﹒２５，弱於之前預測的７﹒１０。



＊人行政策未算激進，７﹒２或是穩定位＊



看人幣最熊的瑞信經濟學家認為，中國出口前景不斷惡化，加劇了國內需求疲弱的突出問題

，預計美元兌離岸人民幣將達到７﹒３５，第四季度交易區間將擴大至７﹒００－７﹒４５。瑞

信表示，中共二十大即將召開，期間預計當局繼續避免「洪水式」刺激。同樣，取消抗疫限制也

只能逐步實現，最早也要到２０２３年才開始放寬，意味著第四季度消費和投資活動可能仍將疲

弱。

富瑞外匯策略師Ｂｒａｄ Ｂｅｃｈｔｅｌ認為，人民幣兌美元匯率將跌至７﹒３－７﹒４

水平。人民銀行一直在匯市的周邊進行調整，但程度未算太激進，顯示人行試圖在保持市場有雙

向波動同時，盡可能放慢人民幣貶值的腳步。

同樣看貶人民幣的大摩預計，廣義美元指數指數將在２０２２年底前繼續上漲約５﹒５％至

１３２水平，料美匯指數（ＤＸＹ）將達到１１８左右。該行預計大多數亞洲貨幣將走弱，受人

民幣持續貶值的拖累，預計人民幣兌美元匯率至今年年底將達跌至７﹒３。

巴克萊銀行認為，人民幣兌美元匯率短期內可能追隨美匯指數走勢，到２０２２年第四季度

將進一步跌至７﹒１５。人行可能會試圖將該匯率穩定在２０１９年最後一次觸及的７﹒２０左

右，預計人行將採用更多逆周期工具，尤其是在１０月１６日中共二十大召開前。



＊明年人民幣或止跌回升，至年底最牛看６﹒７＊



展望２０２３年走勢，大部分大行認為人民幣將止跌回升。渣打銀行對人民幣看法最樂觀。

渣打亞太區金融主管陳銘僑表示，中長期仍看好人民幣前景，受內地防疫措施逐步放寬、人民幣

國際化，內地出口需求等因素支持，人民幣明年底有望重上６﹒７水平。

大摩雖然估計人民幣兌美元於今年第四季跌至７﹒３水平，不過該行預期中國明年將擺脫清

零防疫政策及促進經濟復甦，料人民幣兌美元匯率指數將從明年第二季度開始適度走高。大摩估

計人民幣兌美元於明年首季回升至７﹒２，至明年第二季至第四季預測分別為７﹒０５、６﹒９

及６﹒７５。

瑞銀全球財富管理認為，第四季通脹率可能會明顯回落，聯儲局年底前或開始轉風向。由此

預料，人民幣在年底前繼續走弱，但到明年隨著美元見頂預期變得更加堅定，人民幣或會開始升

值。

不過，大華銀行繼續唱淡人民幣明年走勢。該行預計，隨著全球風險情緒依然低迷，亞洲貨

幣普遍走軟。人民幣兌美元即期匯率到２０２３年年中將達到７﹒２５，弱於之前預測的

７﹒１０。



＊各大機構對人民幣兌美元匯率預測＊



２０２２年末 ２０２３年中 ２０２３年末

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瑞信 ７﹒４５ ╱ ╱

富瑞 ７﹒４ ╱ ╱

大摩 ７﹒３ ７﹒０５ ６﹒７５

巴克萊 ７﹒１５ ╱ ╱

渣打 ╱ ╱ ６﹒７

大華 ╱ ７﹒２５ ╱

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