【大國博弈】聯合國否決新疆人權提案，外交部：借涉疆打壓不得逞

《經濟通通訊社７日專訊》聯合國人權理事會會議在日內瓦召開，否決西方國家要求在明年

３月的第５２屆會議，辯論中國被指侵犯新疆維吾爾族及其他少數族裔人權的提案。

今次提案由美國、英國及土耳其聯署提出，在表決時，４７個成員國中，只有１７個投贊成

票，另外１９個反對，１１個棄權，結果議案未獲過半數支持遭否決。

有份投下反對票的印尼駐聯合國代表指出，印尼作為全球擁有最多穆斯林的國家，以及身為

活躍的民主政權，他們不可以對穆斯林兄弟姊妹的困境坐視不理，但由於中國不同意，有關討論

不會帶來有意義的進展，因此印尼投了反對票。



＊外交部：借涉疆問題打壓遏制中國的圖謀不會得逞＊



在北京，外交部發言人表示，美國及一些西方國家反覆借涉疆問題造謠生事，打著人權旗號

搞政治操弄，企圖抹黑中國形象、遏制中國發展。雖然美國及一些西方國家竭力向其他成員國施

壓，但這份決定草案仍遭到人權理事會多數成員特別是廣大發展中成員的強烈反對，美國等西方

國家圖謀再次失敗。事實一再證明，大搞人權問題政治化和雙重標準的行徑不得人心，借涉疆問

題打壓遏制中國的圖謀不會得逞。（ｃａ）

