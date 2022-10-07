【新冠肺炎】湖南鳳凰古城突封控，承諾滯留旅客明年免費旅遊

《經濟通通訊社７日專訊》內地十一黃金周長假來到尾聲，不過，今年內地多個旅遊名勝頻

頻爆疫而靜默封控，遊客被迫「延長假期」。湖南鳳凰古城今日突然宣布全域靜默，當地官方為

此向滯留的旅客致歉，承諾明年可免費在該縣Ａ級景區旅遊。

鳳凰古城旅遊區微信公眾號消息，昨日（６日）發現４宗省外輸入新冠肺炎陽性感染者之後

，又在縣城區全員核酸檢測中發現１管混管新冠肺炎陽性。官方決定在縣城區臨時實施全域靜默

管控。

當地官方為此向滯留的旅客致歉，呼籲旅客在暫時留居鳳凰的時光裏，「靜下心來，安居室

內，同時打開窗戶，聽風來風往，看雲卷雲舒，感受鳳凰古城的煙雨氣息、空靈氣度、神秘氣質

」。在連續完成三天核酸檢測且結果陰性可踏上歸程。待城區全域靜默解除後，將協調高鐵、機

場、車站等交通機構，有序安排遊客離開。

當地官方最後承諾，「所有因為本次疫情而滯留鳳凰古城旅遊區的遊客將免費享受２０２３

年度鳳凰縣全境Ａ級景區暢遊（遊客需提前向縣文旅局報備個人身份資訊，並錄入系統）」。



＊湖南張家界１人確診即封鎖＊



另外，湖南另一旅遊城市張家界市昨日確診１宗個案，宣布實施「靜態管理」形同封鎖。張

家界天門山景區自昨日８時起，暫停對外開放，恢復對外時間開放時間將另行通知。火車站、機

場等地遭管控，傳出數百名遊客的健康碼變成「紅碼」無法離開，遊客須自６日開始實施３天２

檢，且有２４小時核酸證明才能離開。網上傳出有過百遊客至當地市政府抗議要求離開。

此外，遊客滯留期間的酒店費用需自行負擔，有遊客提到還沒有觀光就被隔離，更須支付酒

店隔離一晚住宿１２０元和三餐５８元人民幣。（ｃａ）

