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07/10/2022 09:24

【新冠肺炎】傳港府高層要求抗疫專家勿再推動「０＋０」

　　《經濟通通訊社７日專訊》本地傳媒指出，港府高層在昨天召開的抗疫專家會議上表示，希
望專家從控制疫情的角度出發，而非從商界角度發表評論，不再推動入境檢疫「０＋０」。知情
人士透露，港府高層此舉旨在冷卻外界對短時間內推行「０＋０」的期望，令港府高層在決議時
，有更多的迴旋餘地。
　
＊金融峰會或獲豁免「黃碼」要求＊
　
　　據《星島日報》專欄文章，由於金管局１１月將主辦國際金融峰會，政商界估計，港府必會
在１１月前推出「０＋０」，但港府消息人士強調，政府高層至今仍未決定何時放寬至「０＋０
」。至於１１月的金融峰會，據聞當局亦作出兩手準備，若屆時可放寬入境檢疫至「０＋０」，
當然最好；但若未能實施「０＋０」，港府亦可以對峰會作出額外豁免措施。在目前的「０＋３
」措施下，入境人士首３天持有「黃碼」，不能在食肆進餐，但峰會在首日設有晚宴，因此豁免
峰會的「黃碼」要求會是其中一個考慮，而且可能性甚大。
　
＊豁免核酸檢測可能性低＊
　
　　另外，「０＋３」安排下，入境及其後七天都要進行核酸檢測。有意見認為，港府應該豁免
峰會的核酸檢測，因為一旦檢測呈陽性便要被隔離七天，這會令一眾金融巨頭心存疑慮。但據悉
醫務衞生局局長盧寵茂擔心一旦豁免核酸檢測，整個防疫理據便難以守得住，所以這項豁免要求
多數不獲得批准。（ｃｌ）
　
　

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