【國安立法】網台主持傑斯串謀煽動及洗黑錢罪成判監３２個月

《經濟通通訊社７日專訊》網台Ｄ１００主持「傑斯」尹耀昇涉嫌前年在節目發表煽動性言
論，以及處理約１０００萬元犯罪得益，他早前承認１項串謀煽動罪及３項洗黑錢罪，今早在區
域法院被判監３２個月。法官下令尹耀昇在６個月內交出可變現的４８７萬元資產。
同案被告利寶麗（５１歲）否認兩項洗黑錢罪，連同尹耀昇否認的６項控罪，則保留在法庭
檔案，不予起訴。（ｃｌ）（ｚｚ）
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