【新冠疫苗】消息：警方拘捕三名公務員，涉嫌使用被捕西醫免針紙

《經濟通通訊社７日專訊》消息指，警方拘捕３名公務員，包括小學高級教職員、社署職員
等，涉嫌使用被捕西醫所發出俗稱「免針紙」的豁免接種疫苗醫學證明書。
近日７名私家醫生涉嫌濫發「免針紙」而被捕，醫務衞生局日前宣布涉事醫生所發出的近２
萬張「免針紙」將不獲接納，並於１０月１２日起失效。（ｃｌ）
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