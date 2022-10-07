【新冠疫苗】消息：警方拘捕三名公務員，涉嫌使用被捕西醫免針紙

《經濟通通訊社７日專訊》消息指，警方拘捕３名公務員，包括小學高級教職員、社署職員

等，涉嫌使用被捕西醫所發出俗稱「免針紙」的豁免接種疫苗醫學證明書。

近日７名私家醫生涉嫌濫發「免針紙」而被捕，醫務衞生局日前宣布涉事醫生所發出的近２

萬張「免針紙」將不獲接納，並於１０月１２日起失效。（ｃｌ）

