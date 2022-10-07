【新冠肺炎】醫管局擴展特別探訪安排，下周四起涵蓋３８間公院

《經濟通通訊社７日專訊》醫管局今日宣布，公立醫院繼早前調整非急症病房及部門的特別

探訪安排後，由下星期四（１３日）起，有關安排會進一步擴展至急症及專科醫院及病房，涵蓋

３８間公立醫院。

醫管局發言人表示：理解病人和家屬希望公立醫院採取更彈性的探訪安排，在檢視整體疫情

及新安排的實施情況後，醫管局決定將有關安排全面擴展至急症及專科醫院及病房，讓更多病人

和家屬受惠。

有關調整是以風險為本，感染風險較低的病人，包括６０歲以下的病人，或６０歲或以上已

接種最少兩劑新冠疫苗的病人或曾經確診新冠並完成已接種最少一劑新冠疫苗的病人，每天可獲

安排一次一小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探病。探

訪期間可以換人（上限為３位已登記的訪客）。

至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱的病人，或６０歲或以上未完成接種兩劑新冠疫苗

的病人，每星期可獲安排兩次各一小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的

訪客進入病房探訪。

所有探訪人士須在探訪前提供４８小時內的核酸檢測陰性結果證明，同時必須符合「疫苗通

行證」的相關要求，包括已接種所需劑量新冠疫苗，或屬於政府紀錄上的新冠康復人士等，並持

有相關疫苗接種紀錄或康復人士紀錄。進入公立醫院的訪客亦須遵守掃描「安心出行」場所二維

碼的規定，並必須嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩和量度體溫。

此外，各公立醫院亦會繼續在可行的情況下為病人安排恩恤或視像探訪，會盡量為病人和家

屬提供可行的協助。（ｃｌ）

